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Львова-Белова рассказала о репатриации детей из стран Ближнего Востока - РИА Новости, 13.11.2024
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08:41 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/rossija-1983431710.html
Львова-Белова рассказала о репатриации детей из стран Ближнего Востока
Львова-Белова рассказала о репатриации детей из стран Ближнего Востока - РИА Новости, 13.11.2024
Львова-Белова рассказала о репатриации детей из стран Ближнего Востока
При содействии аппарата детского омбудсмена в Россию всего вернули 566 детей из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции, сообщила уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T08:41
2024-11-13T08:41
общество
россия
сирия
ирак
мария львова-белова
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. При содействии аппарата детского омбудсмена в Россию всего вернули 566 детей из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В Новосибирске 13 ноября стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. "Расширилась международная деятельность нашего института, помогаем детям в Африке, Южной Осетии, Абхазии, продолжаем заниматься репатриацией детей из стран Ближнего Востока. Уже возвращены 566 детей (из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции - ред.)", - сказала Львова-Белова на пленарном заседании форума. Детский омбудсмен отметила, что институт уполномоченного по правам ребенка делает акцент не столько на возвращении, сколько на реабилитации и социализации этих детей.
https://ria.ru/20241113/deti-1983429989.html
https://ria.ru/20241113/ukraina-1983428371.html
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общество, россия, сирия, ирак, мария львова-белова
Общество, Россия, Сирия, Ирак, Мария Львова-Белова
Львова-Белова рассказала о репатриации детей из стран Ближнего Востока

Львова-Белова: в Россию вернули 566 детей из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. При содействии аппарата детского омбудсмена в Россию всего вернули 566 детей из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В Новосибирске 13 ноября стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Львова-Белова высказалась о неправомерном нахождении детей в соцучреждениях
08:22
"Расширилась международная деятельность нашего института, помогаем детям в Африке, Южной Осетии, Абхазии, продолжаем заниматься репатриацией детей из стран Ближнего Востока. Уже возвращены 566 детей (из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции - ред.)", - сказала Львова-Белова на пленарном заседании форума.
Детский омбудсмен отметила, что институт уполномоченного по правам ребенка делает акцент не столько на возвращении, сколько на реабилитации и социализации этих детей.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Львова-Белова рассказала о выплатах детям, пострадавшим от агрессии Украины
08:02
 
ОбществоРоссияСирияИракМария Львова-Белова
 
 
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