https://ria.ru/20241113/rossija-1983431710.html
Львова-Белова рассказала о репатриации детей из стран Ближнего Востока
Львова-Белова рассказала о репатриации детей из стран Ближнего Востока - РИА Новости, 13.11.2024
Львова-Белова рассказала о репатриации детей из стран Ближнего Востока
При содействии аппарата детского омбудсмена в Россию всего вернули 566 детей из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции, сообщила уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T08:41
2024-11-13T08:41
2024-11-13T08:41
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. При содействии аппарата детского омбудсмена в Россию всего вернули 566 детей из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В Новосибирске 13 ноября стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. "Расширилась международная деятельность нашего института, помогаем детям в Африке, Южной Осетии, Абхазии, продолжаем заниматься репатриацией детей из стран Ближнего Востока. Уже возвращены 566 детей (из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции - ред.)", - сказала Львова-Белова на пленарном заседании форума. Детский омбудсмен отметила, что институт уполномоченного по правам ребенка делает акцент не столько на возвращении, сколько на реабилитации и социализации этих детей.
https://ria.ru/20241113/deti-1983429989.html
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общество, россия, сирия, ирак, мария львова-белова
Общество, Россия, Сирия, Ирак, Мария Львова-Белова
Львова-Белова рассказала о репатриации детей из стран Ближнего Востока
Львова-Белова: в Россию вернули 566 детей из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции