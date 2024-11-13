https://ria.ru/20241113/rogov-1983442457.html

Российские войска приближаются к центру Курахово, сообщил Рогов

Российские войска приближаются к центру Курахово, сообщил Рогов - РИА Новости, 13.11.2024

Российские войска приближаются к центру Курахово, сообщил Рогов

Российские войска приближаются с боями к центру оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T09:55

2024-11-13T09:55

2024-11-13T09:57

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

владимир рогов

денис пушилин

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Российские войска приближаются с боями к центру оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ закрепились в районе железнодорожной станции на востоке Курахово. В городе идут уличные бои. О том, что ВС РФ продвигаются в самом Курахово и перерезают там пути снабжения ВСУ, сообщал и глава ДНР Денис Пушилин. "В самом Курахово идет ощутимое продвижение наших войск с восточной стороны города. Наши войска приближаются с боями к центру. Инициатива в руках наших ребят. Идут ожесточенные уличные бои. Противник в ответ применяет колоссальное количество донов-камикадзе", - сказал Рогов РИА Новости. Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад к Великой Новоселке, где находится крупный логистический пункт ВСУ.

https://ria.ru/20241113/ukraina-1983391446.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, владимир рогов, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность