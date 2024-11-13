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Российские войска приближаются к центру Курахово, сообщил Рогов
Российские войска приближаются к центру Курахово, сообщил Рогов - РИА Новости, 13.11.2024
Российские войска приближаются к центру Курахово, сообщил Рогов
Российские войска приближаются с боями к центру оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:55
2024-11-13T09:55
2024-11-13T09:57
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
владимир рогов
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Российские войска приближаются с боями к центру оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ закрепились в районе железнодорожной станции на востоке Курахово. В городе идут уличные бои. О том, что ВС РФ продвигаются в самом Курахово и перерезают там пути снабжения ВСУ, сообщал и глава ДНР Денис Пушилин. "В самом Курахово идет ощутимое продвижение наших войск с восточной стороны города. Наши войска приближаются с боями к центру. Инициатива в руках наших ребят. Идут ожесточенные уличные бои. Противник в ответ применяет колоссальное количество донов-камикадзе", - сказал Рогов РИА Новости. Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад к Великой Новоселке, где находится крупный логистический пункт ВСУ.
https://ria.ru/20241113/ukraina-1983391446.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, владимир рогов, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска приближаются к центру Курахово, сообщил Рогов
Рогов: ВС России приближаются к центру Курахово в западной части ДНР