https://ria.ru/20241113/raskhody-1983572546.html

На Западе признали неудобную правду о плане Трампа по Украине

На Западе признали неудобную правду о плане Трампа по Украине - РИА Новости, 13.11.2024

На Западе признали неудобную правду о плане Трампа по Украине

План Трампа подразумевает, что бремя расходов на восстановление Украины должно достаться ЕС, пишет французское издание Valeurs Actuelles. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:49

2024-11-13T16:49

2024-11-13T16:49

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. План Трампа подразумевает, что бремя расходов на восстановление Украины должно достаться ЕС, пишет французское издание Valeurs Actuelles."Согласно проекту республиканца, стоимость реализации которого оценивается в триллион евро, финансирование восстановления Украины должен будет взять на себя Европейский союз", - говорится в материале.Отмечается, что, в то время как страны ЕС сталкиваются с разорением, США заработали на производстве оружия. Также подчеркивается, что для экономик стран, наложивших санкции на Россию, это может стать двойным ударом, в то время как США в любом случае останутся в выигрыше.Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Ранее британский журнал The Economist писал, что Дональд Трамп может предложить Киеву переговоры по "формуле Вэнса", которая предполагает исключение шансов на вступление Украины в НАТО и потерю контроля над освобожденными Россией территориями.

https://ria.ru/20241113/plan-1983486688.html

https://ria.ru/20241113/konets-1983454241.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, нато