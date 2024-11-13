Рейтинг@Mail.ru
В Раде предложили открыть доступ к личным данным публичных персон - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/rada-1983635871.html
В Раде предложили открыть доступ к личным данным публичных персон
В Раде предложили открыть доступ к личным данным публичных персон - РИА Новости, 13.11.2024
В Раде предложили открыть доступ к личным данным публичных персон
Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский зарегистрировал законопроект, которым предлагает открыть доступ к личным данным военнообязанных публичных... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T23:54
2024-11-13T23:54
украина
максим бужанский
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027373_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_e816dbf547577628d43625d0abbe5e92.jpg
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский зарегистрировал законопроект, которым предлагает открыть доступ к личным данным военнообязанных публичных персон, документ зарегистрирован на сайте парламента. Согласно проекту, к информации с ограниченным доступом не относятся персональные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов, являющихся национальными публичными деятелями, руководителями или членами органов управления общественных объединений, благотворительных организаций, а также членами семей указанных лиц. Свое предложение Бужанский мотивирует тем, что общество остро реагирует на факты уклонения от исполнения воинского долга в тех случаях, когда их субъектами становятся национальные публичные деятели, представители общественных организаций или благотворительных фондов. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241113/rada-1983540367.html
https://ria.ru/20241113/gorod-1983533362.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027373_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_c197875245787888d4615c909afd36a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, максим бужанский, верховная рада украины, в мире
Украина, Максим Бужанский, Верховная Рада Украины, В мире
В Раде предложили открыть доступ к личным данным публичных персон

В Раде предложили открыть доступ к данным военнообязанных публичных персон

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский зарегистрировал законопроект, которым предлагает открыть доступ к личным данным военнообязанных публичных персон, документ зарегистрирован на сайте парламента.
Согласно проекту, к информации с ограниченным доступом не относятся персональные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов, являющихся национальными публичными деятелями, руководителями или членами органов управления общественных объединений, благотворительных организаций, а также членами семей указанных лиц.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В Раде назвали число ежедневных потерь в ВСУ
Вчера, 14:59
Свое предложение Бужанский мотивирует тем, что общество остро реагирует на факты уклонения от исполнения воинского долга в тех случаях, когда их субъектами становятся национальные публичные деятели, представители общественных организаций или благотворительных фондов.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В Раде рассказали, какой город Украина потеряет следующим
Вчера, 14:37
 
УкраинаМаксим БужанскийВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала