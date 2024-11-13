https://ria.ru/20241113/rada-1983635871.html
В Раде предложили открыть доступ к личным данным публичных персон
В Раде предложили открыть доступ к личным данным публичных персон - РИА Новости, 13.11.2024
В Раде предложили открыть доступ к личным данным публичных персон
Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский зарегистрировал законопроект, которым предлагает открыть доступ к личным данным военнообязанных публичных... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T23:54
2024-11-13T23:54
2024-11-13T23:54
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский зарегистрировал законопроект, которым предлагает открыть доступ к личным данным военнообязанных публичных персон, документ зарегистрирован на сайте парламента. Согласно проекту, к информации с ограниченным доступом не относятся персональные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов, являющихся национальными публичными деятелями, руководителями или членами органов управления общественных объединений, благотворительных организаций, а также членами семей указанных лиц. Свое предложение Бужанский мотивирует тем, что общество остро реагирует на факты уклонения от исполнения воинского долга в тех случаях, когда их субъектами становятся национальные публичные деятели, представители общественных организаций или благотворительных фондов. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241113/rada-1983540367.html
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украина, максим бужанский, верховная рада украины, в мире
Украина, Максим Бужанский, Верховная Рада Украины, В мире
В Раде предложили открыть доступ к личным данным публичных персон
В Раде предложили открыть доступ к данным военнообязанных публичных персон
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский зарегистрировал законопроект, которым предлагает открыть доступ к личным данным военнообязанных публичных персон, документ зарегистрирован на сайте парламента.
Согласно проекту, к информации с ограниченным доступом не относятся персональные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов, являющихся национальными публичными деятелями, руководителями или членами органов управления общественных объединений, благотворительных организаций, а также членами семей указанных лиц.
Свое предложение Бужанский мотивирует тем, что общество остро реагирует на факты уклонения от исполнения воинского долга в тех случаях, когда их субъектами становятся национальные публичные деятели, представители общественных организаций или благотворительных фондов.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.