https://ria.ru/20241113/rada-1983635871.html

В Раде предложили открыть доступ к личным данным публичных персон

В Раде предложили открыть доступ к личным данным публичных персон - РИА Новости, 13.11.2024

В Раде предложили открыть доступ к личным данным публичных персон

Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский зарегистрировал законопроект, которым предлагает открыть доступ к личным данным военнообязанных публичных... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T23:54

2024-11-13T23:54

2024-11-13T23:54

украина

максим бужанский

верховная рада украины

в мире

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский зарегистрировал законопроект, которым предлагает открыть доступ к личным данным военнообязанных публичных персон, документ зарегистрирован на сайте парламента. Согласно проекту, к информации с ограниченным доступом не относятся персональные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов, являющихся национальными публичными деятелями, руководителями или членами органов управления общественных объединений, благотворительных организаций, а также членами семей указанных лиц. Свое предложение Бужанский мотивирует тем, что общество остро реагирует на факты уклонения от исполнения воинского долга в тех случаях, когда их субъектами становятся национальные публичные деятели, представители общественных организаций или благотворительных фондов. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241113/rada-1983540367.html

https://ria.ru/20241113/gorod-1983533362.html

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украина, максим бужанский, верховная рада украины, в мире