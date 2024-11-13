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ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями
ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями - РИА Новости, 13.11.2024
ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями
Российские средства ПВО около 11.00 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:17
2024-11-13T12:17
2024-11-13T12:17
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
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безопасность
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО около 11.00 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Тринадцатого ноября около 11.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Брянская область, Безопасность
ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями
МО РФ: ПВО сбила 2 беспилотника ВСУ над Брянской и Белгородской областями