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Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 13.11.2024
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17:34 13.11.2024 (обновлено: 20:17 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/putin-1983581772.html
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 13.11.2024
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем Совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщили в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:34
2024-11-13T20:17
россия
саудовская аравия
владимир путин
в мире
мухаммед бен сальман
казань
опек
брикс
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем Совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщили в пресс-службе Кремля.&quot;По инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом&quot;, — говорится в заявлении.Во время разговора стороны высоко оценили уровень дружественных и взаимовыгодных связей между государствами. Они также зафиксировали настрой на их дальнейшее последовательное расширение в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман также затронули тему палестино-израильского конфликта. Отмечено, что принципиальные подходы России и Саудовской Аравии в отношении ближневосточного урегулирования практически совпадают.Помимо этого, стороны подчеркнули важность тесной координации в ОПЕК+, указав на эффективность и своевременность мер в этом формате.Путин и бен Сальман также обменялись мнениями в контексте успешно проведенного саммита БРИКС в Казани и условились о продолжении личных контактов.
https://realty.ria.ru/20241112/ekspert-1983294024.html
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россия, саудовская аравия, владимир путин, в мире, мухаммед бен сальман, казань, опек, брикс
Россия, Саудовская Аравия, Владимир Путин, В мире, Мухаммед бен Сальман, Казань, ОПЕК, БРИКС
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин и наследный принц Саудовской Аравии провели телефонный разговор

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем Совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщили в пресс-службе Кремля.
«

"По инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом", — говорится в заявлении.

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Во время разговора стороны высоко оценили уровень дружественных и взаимовыгодных связей между государствами. Они также зафиксировали настрой на их дальнейшее последовательное расширение в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.
Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман также затронули тему палестино-израильского конфликта. Отмечено, что принципиальные подходы России и Саудовской Аравии в отношении ближневосточного урегулирования практически совпадают.
Помимо этого, стороны подчеркнули важность тесной координации в ОПЕК+, указав на эффективность и своевременность мер в этом формате.
Путин и бен Сальман также обменялись мнениями в контексте успешно проведенного саммита БРИКС в Казани и условились о продолжении личных контактов.
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РоссияСаудовская АравияВладимир ПутинВ миреМухаммед бен СальманКазаньОПЕКБРИКС
 
 
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