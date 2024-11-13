https://ria.ru/20241113/putin-1983581772.html

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 13.11.2024

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем Совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщили в... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T17:34

2024-11-13T17:34

2024-11-13T20:17

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владимир путин

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казань

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем Совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщили в пресс-службе Кремля."По инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом", — говорится в заявлении.Во время разговора стороны высоко оценили уровень дружественных и взаимовыгодных связей между государствами. Они также зафиксировали настрой на их дальнейшее последовательное расширение в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман также затронули тему палестино-израильского конфликта. Отмечено, что принципиальные подходы России и Саудовской Аравии в отношении ближневосточного урегулирования практически совпадают.Помимо этого, стороны подчеркнули важность тесной координации в ОПЕК+, указав на эффективность и своевременность мер в этом формате.Путин и бен Сальман также обменялись мнениями в контексте успешно проведенного саммита БРИКС в Казани и условились о продолжении личных контактов.

https://realty.ria.ru/20241112/ekspert-1983294024.html

https://ria.ru/20241113/mishustin-1983566145.html

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саудовская аравия

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россия, саудовская аравия, владимир путин, в мире, мухаммед бен сальман, казань, опек, брикс