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Путин подписал указ о выплатах ряду категорий лиц в зависимости от увечий
Путин подписал указ о выплатах ряду категорий лиц в зависимости от увечий - РИА Новости, 13.11.2024
Путин подписал указ о выплатах ряду категорий лиц в зависимости от увечий
Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате за полученное увечье, документ опубликовали на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:36
2024-11-13T13:36
2024-11-13T14:14
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате за полученное увечье, документ опубликовали на официальном портале правовой информации."В целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям лиц постановляю: <...> правительству России определить в зависимости от степени тяжести увечья (ранения, травмы, контузии) размеры единовременной выплаты (до трех миллионов рублей), осуществляемой лицу, которому в соответствии с указом президента России установлена единовременная выплата при получении увечья", — говорится в документе. Указ вступил в силу в день подписания, 13 ноября.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал указ о выплатах ряду категорий лиц в зависимости от увечий
Путин подписал указ о выплатах отдельным категориям лиц в зависимости от увечий