https://ria.ru/20241113/putin-1983510914.html

Путин подписал указ о выплатах ряду категорий лиц в зависимости от увечий

Путин подписал указ о выплатах ряду категорий лиц в зависимости от увечий - РИА Новости, 13.11.2024

Путин подписал указ о выплатах ряду категорий лиц в зависимости от увечий

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате за полученное увечье, документ опубликовали на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:36

2024-11-13T13:36

2024-11-13T14:14

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате за полученное увечье, документ опубликовали на официальном портале правовой информации."В целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям лиц постановляю: <...> правительству России определить в зависимости от степени тяжести увечья (ранения, травмы, контузии) размеры единовременной выплаты (до трех миллионов рублей), осуществляемой лицу, которому в соответствии с указом президента России установлена единовременная выплата при получении увечья", — говорится в документе. Указ вступил в силу в день подписания, 13 ноября.

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общество, россия, владимир путин