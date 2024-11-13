https://ria.ru/20241113/putin-1983472305.html
Путин, возможно, проведет международный телефонный разговор
Путин, возможно, проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 13.11.2024
Путин, возможно, проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в среду, возможно, проведет международный телефонный разговор, Кремль сообщит подробности, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:57
2024-11-13T11:57
2024-11-13T11:57
политика
россия
владимир путин
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дмитрий песков
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду, возможно, проведет международный телефонный разговор, Кремль сообщит подробности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он рассказал, что Путин в среду работает в Кремле, президент проведет внутренние встречи, совещания, крупных публичных мероприятий не будет. "Не исключаем также во второй половине дня международного телефонного разговора, не буду сейчас его анонсировать до его начала. Когда он пройдет, мы дадим, как обычно мы делаем, сообщение", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241113/putin-1983470665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, выборы президента сша — 2024, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Выборы президента США — 2024, Дмитрий Песков
Путин, возможно, проведет международный телефонный разговор
Песков: у Путина возможен международный телефонный разговор
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду, возможно, проведет международный телефонный разговор, Кремль сообщит подробности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он рассказал, что Путин в среду работает в Кремле, президент проведет внутренние встречи, совещания, крупных публичных мероприятий не будет.
"Не исключаем также во второй половине дня международного телефонного разговора, не буду сейчас его анонсировать до его начала. Когда он пройдет, мы дадим, как обычно мы делаем, сообщение", - сказал Песков.