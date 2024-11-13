Рейтинг@Mail.ru
Путин, возможно, проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/putin-1983472305.html
Путин, возможно, проведет международный телефонный разговор
Путин, возможно, проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 13.11.2024
Путин, возможно, проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в среду, возможно, проведет международный телефонный разговор, Кремль сообщит подробности, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:57
2024-11-13T11:57
политика
россия
владимир путин
выборы президента сша — 2024
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_9bc45e6cd79efa8a905844e85048329a.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду, возможно, проведет международный телефонный разговор, Кремль сообщит подробности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он рассказал, что Путин в среду работает в Кремле, президент проведет внутренние встречи, совещания, крупных публичных мероприятий не будет. "Не исключаем также во второй половине дня международного телефонного разговора, не буду сейчас его анонсировать до его начала. Когда он пройдет, мы дадим, как обычно мы делаем, сообщение", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241113/putin-1983470665.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_fe5ab69dd2710b0dc993f4a54f88b09e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, выборы президента сша — 2024, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Выборы президента США — 2024, Дмитрий Песков
Путин, возможно, проведет международный телефонный разговор

Песков: у Путина возможен международный телефонный разговор

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду, возможно, проведет международный телефонный разговор, Кремль сообщит подробности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он рассказал, что Путин в среду работает в Кремле, президент проведет внутренние встречи, совещания, крупных публичных мероприятий не будет.
"Не исключаем также во второй половине дня международного телефонного разговора, не буду сейчас его анонсировать до его начала. Когда он пройдет, мы дадим, как обычно мы делаем, сообщение", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В Кремле анонсировали итоговую пресс-конференцию Путина в декабре
Вчера, 11:55
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинВыборы президента США — 2024Дмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала