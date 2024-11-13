https://ria.ru/20241113/putin-1983472305.html

Путин, возможно, проведет международный телефонный разговор

Путин, возможно, проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 13.11.2024

Путин, возможно, проведет международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин в среду, возможно, проведет международный телефонный разговор, Кремль сообщит подробности, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:57

2024-11-13T11:57

2024-11-13T11:57

политика

россия

владимир путин

выборы президента сша — 2024

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду, возможно, проведет международный телефонный разговор, Кремль сообщит подробности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он рассказал, что Путин в среду работает в Кремле, президент проведет внутренние встречи, совещания, крупных публичных мероприятий не будет. "Не исключаем также во второй половине дня международного телефонного разговора, не буду сейчас его анонсировать до его начала. Когда он пройдет, мы дадим, как обычно мы делаем, сообщение", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241113/putin-1983470665.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, выборы президента сша — 2024, дмитрий песков