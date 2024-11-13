https://ria.ru/20241113/putin-1983470665.html

В Кремле анонсировали итоговую пресс-конференцию Путина в декабре

В Кремле анонсировали итоговую пресс-конференцию Путина в декабре - РИА Новости, 13.11.2024

В Кремле анонсировали итоговую пресс-конференцию Путина в декабре

Пресс-конференция Владимира Путина по итогам года, совмещенная с прямой линией, пройдет в декабре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:55

2024-11-13T11:55

2024-11-13T16:58

россия

владимир путин

дмитрий песков

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пресс-конференция Владимира Путина по итогам года, совмещенная с прямой линией, пройдет в декабре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Во второй половине декабря состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция с элементами прямой линии", — сказал представитель Кремля.Он уточнил, что дату объявят позже.Перед мероприятием администрация президента соберет обращения от граждан. Также Путин подробно ответит на вопросы российских и иностранных журналистов, которые будут в зале.Пресс-конференция главы государства, совмещенная с прямой линией, в 2023-м состоялась 14 декабря. Она длилась четыре часа и четыре минуты. За это время президент ответил на 67 вопросов. Из них 26 задали граждане и 33 — представители СМИ, в том числе журналисты из Турции, Китая, США, Франции, Республики Сербской.Как отмечал Песков, у прямой линии Путина нет четкого хронометража, это всегда продолжительное и содержательное мероприятие.

https://ria.ru/20241111/putin-1983047824.html

https://ria.ru/20231212/itogi-1915351052.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным