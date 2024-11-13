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В Кремле анонсировали итоговую пресс-конференцию Путина в декабре - РИА Новости, 13.11.2024
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11:55 13.11.2024 (обновлено: 16:58 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/putin-1983470665.html
В Кремле анонсировали итоговую пресс-конференцию Путина в декабре
В Кремле анонсировали итоговую пресс-конференцию Путина в декабре - РИА Новости, 13.11.2024
В Кремле анонсировали итоговую пресс-конференцию Путина в декабре
Пресс-конференция Владимира Путина по итогам года, совмещенная с прямой линией, пройдет в декабре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:55
2024-11-13T16:58
россия
владимир путин
дмитрий песков
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пресс-конференция Владимира Путина по итогам года, совмещенная с прямой линией, пройдет в декабре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Во второй половине декабря состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция с элементами прямой линии", — сказал представитель Кремля.Он уточнил, что дату объявят позже.Перед мероприятием администрация президента соберет обращения от граждан. Также Путин подробно ответит на вопросы российских и иностранных журналистов, которые будут в зале.Пресс-конференция главы государства, совмещенная с прямой линией, в 2023-м состоялась 14 декабря. Она длилась четыре часа и четыре минуты. За это время президент ответил на 67 вопросов. Из них 26 задали граждане и 33 — представители СМИ, в том числе журналисты из Турции, Китая, США, Франции, Республики Сербской.Как отмечал Песков, у прямой линии Путина нет четкого хронометража, это всегда продолжительное и содержательное мероприятие.
https://ria.ru/20241111/putin-1983047824.html
https://ria.ru/20231212/itogi-1915351052.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Прямая линия с Владимиром Путиным
В Кремле анонсировали итоговую пресс-конференцию Путина в декабре

Песков: Путин проведет итоговую пресс-конференцию и прямую линию в декабре

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пресс-конференция Владимира Путина по итогам года, совмещенная с прямой линией, пройдет в декабре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Во второй половине декабря состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция с элементами прямой линии", — сказал представитель Кремля.
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11 ноября, 12:06
Он уточнил, что дату объявят позже.
Перед мероприятием администрация президента соберет обращения от граждан. Также Путин подробно ответит на вопросы российских и иностранных журналистов, которые будут в зале.
Пресс-конференция главы государства, совмещенная с прямой линией, в 2023-м состоялась 14 декабря. Она длилась четыре часа и четыре минуты. За это время президент ответил на 67 вопросов. Из них 26 задали граждане и 33 — представители СМИ, в том числе журналисты из Турции, Китая, США, Франции, Республики Сербской.
Как отмечал Песков, у прямой линии Путина нет четкого хронометража, это всегда продолжительное и содержательное мероприятие.
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