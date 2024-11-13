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Путин поприветствовал участников съезда уполномоченных по правам ребенка - РИА Новости, 13.11.2024
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06:59 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/putin-1983424344.html
Путин поприветствовал участников съезда уполномоченных по правам ребенка
Путин поприветствовал участников съезда уполномоченных по правам ребенка - РИА Новости, 13.11.2024
Путин поприветствовал участников съезда уполномоченных по правам ребенка
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXIII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, отметив, что за... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T06:59
2024-11-13T06:59
россия
новосибирск
донбасс
владимир путин
мария львова-белова
общество
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXIII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, отметив, что за прошедший Год семьи была проделана большая работа, направленная на защиту прав детей. "Уважаемые друзья, приветствую вас по случаю открытия Всероссийского форума по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье" и проходящего в его рамках XXIII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации", - зачитала обращение Путина уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Президент РФ в своем обращении отметил, что на съезде в Новосибирске собрались руководители органов власти, НКО, волонтерских и благотворительных объединений, средств массовой информации, специалисты по работе с семьями. Такое представительство свидетельствует об актуальности обсуждаемых тем и особом внимании со стороны государства и общества к теме семьи и детства. "За прошедшее время и, конечно, в нынешний год - Год семьи - была проделана большая, востребованная работа, направленная на семейных защиту интересов детей, продвижение ценностей, поддержку многодетности, совершенствование профильного законодательства", - заявил Путин. Российский лидер также отметил кропотливый труд детских омбудсменов во всех субъектах РФ, в том числе в Донбассе и Новороссии.
https://ria.ru/20240718/blagodarnost-1960585079.html
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россия, новосибирск, донбасс, владимир путин, мария львова-белова, общество
Россия, Новосибирск, Донбасс, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Общество
Путин поприветствовал участников съезда уполномоченных по правам ребенка

Путин поприветствовал участников XXIII съезда уполномоченных по правам ребенка

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXIII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, отметив, что за прошедший Год семьи была проделана большая работа, направленная на защиту прав детей.
«
"Уважаемые друзья, приветствую вас по случаю открытия Всероссийского форума по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье" и проходящего в его рамках XXIII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации", - зачитала обращение Путина уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
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Президент РФ в своем обращении отметил, что на съезде в Новосибирске собрались руководители органов власти, НКО, волонтерских и благотворительных объединений, средств массовой информации, специалисты по работе с семьями. Такое представительство свидетельствует об актуальности обсуждаемых тем и особом внимании со стороны государства и общества к теме семьи и детства.
"За прошедшее время и, конечно, в нынешний год - Год семьи - была проделана большая, востребованная работа, направленная на семейных защиту интересов детей, продвижение ценностей, поддержку многодетности, совершенствование профильного законодательства", - заявил Путин.
Российский лидер также отметил кропотливый труд детских омбудсменов во всех субъектах РФ, в том числе в Донбассе и Новороссии.
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РоссияНовосибирскДонбассВладимир ПутинМария Львова-БеловаОбщество
 
 
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