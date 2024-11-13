https://ria.ru/20241113/ptitsy-1983419248.html
Подполье сообщило о смертельной угрозе птицам со стороны ВСУ
Подполье сообщило о смертельной угрозе птицам со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.11.2024
Подполье сообщило о смертельной угрозе птицам со стороны ВСУ
Военнослужащие ВСУ массово истребляют птиц в подконтрольной им Херсонской области и приграничной с ней Николаевской, принимая птиц за российские дроны, сообщил... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T03:53
2024-11-13T03:53
2024-11-13T08:21
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ массово истребляют птиц в подконтрольной им Херсонской области и приграничной с ней Николаевской, принимая птиц за российские дроны, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В последнее время в Херсоне (подконтрольный ВСУ город - ред.), пригороде и окрестных селах, до границы с Николаевской областью, идет почти постоянная стрельба. На тротуарах и дорогах люди находят много мертвых птиц. Оказалось, что это работа бандеровцев", - сказал собеседник агентства. По его словам, прокиевская администрация одного из населенных пунктов Херсонской области разместила объявление об отстреле птиц. По его словам, в объявлении, подписанном местной администрацией, утверждается, что украинские "военнослужащие в прибрежных зонах будут отстреливать всех птиц", так как российские военные якобы используют новые дроны, "похожие на настоящих птиц". Жителей при этом призывают не беспокоиться. Лебедев отметил, что ему поступает множество сообщений от жителей Херсонской и Николаевской областей, которые сообщают о множестве мертвых птиц, а также присылают видео. На видео, которое имеется в распоряжении РИА Новости, видны убитые птицы, лежащие на обочинах. "Паранойя в ВСУ уже переходит все мыслимые нормы, и они от страха ищут врагов везде", - заключил подпольщик.
https://ria.ru/20241112/moldaviya-1983372102.html
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ВСУ истребляют птиц, принимая их за российские дроны
ВСУ истребляют птиц, принимая их за российские дроны. Об этом РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Лебедев, отметив, что паранойя в ВСУ уже переходит все мыслимые нормы.
2024-11-13T03:53
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сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье сообщило о смертельной угрозе птицам со стороны ВСУ
Подпольщик Лебедев: ВСУ массово истребляют птиц, принимая их за БПЛА ВС России
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ массово истребляют птиц в подконтрольной им Херсонской области и приграничной с ней Николаевской, принимая птиц за российские дроны, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"В последнее время в Херсоне (подконтрольный ВСУ город - ред.), пригороде и окрестных селах, до границы с Николаевской областью, идет почти постоянная стрельба. На тротуарах и дорогах люди находят много мертвых птиц. Оказалось, что это работа бандеровцев", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прокиевская администрация одного из населенных пунктов Херсонской области разместила объявление об отстреле птиц.
По его словам, в объявлении, подписанном местной администрацией, утверждается, что украинские "военнослужащие в прибрежных зонах будут отстреливать всех птиц", так как российские военные якобы используют новые дроны, "похожие на настоящих птиц". Жителей при этом призывают не беспокоиться.
Лебедев отметил, что ему поступает множество сообщений от жителей Херсонской и Николаевской областей, которые сообщают о множестве мертвых птиц, а также присылают видео. На видео, которое имеется в распоряжении РИА Новости, видны убитые птицы, лежащие на обочинах.
"Паранойя в ВСУ
уже переходит все мыслимые нормы, и они от страха ищут врагов везде", - заключил подпольщик.