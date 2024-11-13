"Протек" опроверг заявления о недостаточном объеме физраствора на складах
Дистрибьютор "Протек" заявил о достаточном объеме физраствора на своих складах
Растворы для инъекций. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Фармацевтический дистрибьютор "Протек" заявил о достаточном объеме раствора натрия хлорида (физраствор) на своих складах, причем в российских регионах дефицита тоже не наблюдается - в аптеках реализуется в основном физраствор в ампулах производства отечественных компаний "Обновление" и "Дальхимфарм", сообщил РИА Новости директор по коммерции ЦВ "Протек" Денис Красильников.
Во вторник директор городской аптечной справочной службы Екатеринбурга Елена Московкина сообщила РИА Новости, что дефицит физраствора наблюдается в аптеках Екатеринбурга из-за отсутствия поставщиков. По ее словам, физраствор объемом 500 миллилитров имеется в наличии в 20 аптеках уральской столицы, 250 миллилитров - в шести аптеках, а объемом 100 миллилитров в наличии лишь в одной аптеке.
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"По состоянию на сегодняшний день на складах дистрибьютора ЦВ "Протек", обеспечивающего все регионы России, раствор натрия хлорида (физраствор) представлен в достаточном объеме. Дефектуры продукта в регионах мы не наблюдаем. В коммерческом сегменте фармацевтического рынка (в аптеках) в основном реализуется физраствор производства отечественных компаний "Обновление" и "Дальхимфарм" в ампулах. Незначительная доля направляется в бюджетный сегмент рынка", - сказал Красильников.
При этом, как заявил РИА Новости директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, объем производства и поставок на рынок физраствора за девять месяцев 2024 года сократился на 12% в годовом выражении, до примерно 39,3 тысячи кубометров препарата. По словам эксперта, из-за того, что препарат является массовым, сокращение производства может приводить к перебоям в его доступности.
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"Причины сокращения объемов выпуска, вероятнее всего, связаны с ростом себестоимости производства и сложностью индексации цены, препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цена зафиксирована и оперативно увеличить ее нельзя. Нельзя сказать, что ситуация критическая, но она напряженная... Тут требуются оперативные решения со стороны регуляторов с целью недопущения дальнейшего сокращения объемов выпуска", - сказал Беспалов.
В пресс-службе Минпромторга РФ со ссылкой на данные аналитических агентств сообщили, что по итогам 9 месяцев 2024 года на фармацевтическом рынке РФ реализовано 45 миллионов упаковок лекарственного препарата с хлоридом натрия на 7,17 миллиарда рублей; по итогам 2023 года этот показатель был на уровне 70,18 миллиона упаковок на сумму 9,54 миллиарда рублей. Уточняется, что по состоянию на 4 ноября 2024 года в России число упаковок препарата, которые находятся на остатках - 31,66 миллиона штук. Дополнительным стимулированием производства может стать пересмотр зарегистрированных предельных отпускных цен, добавили в министерстве.
"Вместе с тем в регионах, отмеченных в сообщениях СМИ, имеется достаточное количество упаковок препарата с МНН натрия хлорид, включая аптеки, медучреждения, в оптовой торговле и у производителей. Так, в Свердловской области находится более 320 тысяч упаковок лекарственного препарата с МНН натрия хлорид, в Пермском крае находится более 585 тысяч упаковок лекарственного препарата с МНН натрия хлорид, в Тюменской области находится более 700 тысяч упаковок лекарственного препарата с МНН натрия хлорид, в Челябинской области находится около 300 тысяч упаковок лекарственного препарата с МНН натрия хлорид", - сказали в Минпромторге.
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