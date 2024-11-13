https://ria.ru/20241113/prokuratura-1983635309.html
Прокуратура в Крыму начала проверку после обрушения моста
Прокуратура в Крыму начала проверку после обрушения моста - РИА Новости, 13.11.2024
Прокуратура в Крыму начала проверку после обрушения моста
Прокуратура Крыма взяла на контроль проверку, связанную с обрушением моста в Джанкойском районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T23:42
2024-11-13T23:42
2024-11-13T23:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Прокуратура Крыма взяла на контроль проверку, связанную с обрушением моста в Джанкойском районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. Ранее сообщалось, что автомобильный мост обрушился в Крыму между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. По данным крымского управления СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженного большегруза, начата проверка. "Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств обрушения части мостового перекрытия в Джанкойском районе", - говорится в сообщении. На место выехал джанкойский межрайонный прокурор Юрий Марасов.
https://ria.ru/20241113/krym-1983627570.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика крым
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Крым
Прокуратура в Крыму начала проверку после обрушения моста
Прокуратура в Крыму взяла на контроль ситуацию с обрушением моста