Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура в Крыму начала проверку после обрушения моста - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:42 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/prokuratura-1983635309.html
Прокуратура в Крыму начала проверку после обрушения моста
Прокуратура в Крыму начала проверку после обрушения моста - РИА Новости, 13.11.2024
Прокуратура в Крыму начала проверку после обрушения моста
Прокуратура Крыма взяла на контроль проверку, связанную с обрушением моста в Джанкойском районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T23:42
2024-11-13T23:42
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Прокуратура Крыма взяла на контроль проверку, связанную с обрушением моста в Джанкойском районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. Ранее сообщалось, что автомобильный мост обрушился в Крыму между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. По данным крымского управления СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженного большегруза, начата проверка. "Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств обрушения части мостового перекрытия в Джанкойском районе", - говорится в сообщении. На место выехал джанкойский межрайонный прокурор Юрий Марасов.
https://ria.ru/20241113/krym-1983627570.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика крым
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Крым
Прокуратура в Крыму начала проверку после обрушения моста

Прокуратура в Крыму взяла на контроль ситуацию с обрушением моста

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Прокуратура Крыма взяла на контроль проверку, связанную с обрушением моста в Джанкойском районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Ранее сообщалось, что автомобильный мост обрушился в Крыму между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. По данным крымского управления СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженного большегруза, начата проверка.
"Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств обрушения части мостового перекрытия в Джанкойском районе", - говорится в сообщении.
На место выехал джанкойский межрайонный прокурор Юрий Марасов.
МЧС на месте обрушения моста в Крыму между селами Изумрудное и Маслово - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В Крыму обрушился автомобильный мост
Вчера, 22:02
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала