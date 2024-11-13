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В Зеленограде в субботу пройдет выставка-пристройство животных из приюта
В Зеленограде в субботу пройдет выставка-пристройство животных из приюта - РИА Новости, 13.11.2024
В Зеленограде в субботу пройдет выставка-пристройство животных из приюта
Выставка-пристройство животных из приюта пройдет в Зеленограде в субботу, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T08:33
2024-11-13T08:33
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Выставка-пристройство животных из приюта пройдет в Зеленограде в субботу, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Найти новый дом помогут животным из приюта "Зеленоград" ГБУ "Доринвест" на выставке, которая состоится 16 ноября в одноименном культурном центре. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства. С 12.00 до 17.00 мск в фойе культурного центра "Зеленоград" посетители смогут познакомиться с четвероногими подопечными городского приюта. Они полностью готовы к переезду домой: привиты, здоровы, дружелюбно настроены к людям", - говорится в сообщении. Специалисты ГБУ "Доринвест" и волонтеры расскажут об особенностях животных и поделятся с будущими хозяевами советами по уходу за питомцами. Тем, кто пока не готов завести питомца, расскажут о том, как стать волонтером приюта или оказать поддержку животным.
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