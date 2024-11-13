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Ле Пен назвала запрашиваемый для нее приговор "жестоким и чрезмерным" - РИА Новости, 13.11.2024
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22:30 13.11.2024 (обновлено: 22:43 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/prigovor-1983630050.html
Ле Пен назвала запрашиваемый для нее приговор "жестоким и чрезмерным"
Ле Пен назвала запрашиваемый для нее приговор "жестоким и чрезмерным" - РИА Новости, 13.11.2024
Ле Пен назвала запрашиваемый для нее приговор "жестоким и чрезмерным"
Марин Ле Пен, которую ранее в среду обвинение потребовало приговорить к невозможности избраться в органы власти в течение 5 лет, а также к 2 годам заключения с... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T22:30
2024-11-13T22:43
марин ле пен
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ПАРИЖ, 13 ноя – РИА Новости. Марин Ле Пен, которую ранее в среду обвинение потребовало приговорить к невозможности избраться в органы власти в течение 5 лет, а также к 2 годам заключения с электронным браслетом, назвала запрашиваемый для нее приговор "жестоким и чрезмерным"."Прокуратура чрезмерна в своих требованиях, особенно в том, что касается немедленного исполнения приговора в отношении всех подсудимых", - заявила она журналистам по итогам заседания.Она выразила надежду, что суд "не последует требованиям обвинения и выслушает все наши аргументы". При этом она отметила, что запрашиваемый приговор "не стал для нее сюрпризом".Ранее сообщалось, что обвинение по делу о фиктивном найме ассистентов партии в Европарламенте потребовало наказания в виде невозможности избираться в органы государственной власти для всех подсудимых в данном деле с немедленным применением приговора. В отношении Ле Пен эта мера запрошена на 5 лет. Ее также потребовали приговорить к пяти годам тюрьмы, из них три условно, а два с электронным браслетом, а саму партию "Национальное объединение" обязать выплатить штраф в размере 2 миллионов евро.
https://ria.ru/20241007/frantsiya-1976833547.html
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марин ле пен, в мире, европарламент, франция
Марин Ле Пен, В мире, Европарламент, Франция
Ле Пен назвала запрашиваемый для нее приговор "жестоким и чрезмерным"

Марин Ле Пен назвала запрашиваемый для нее приговор "жестоким и чрезмерным"

© AP Photo / Louise DelmotteМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Louise Delmotte
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 ноя – РИА Новости. Марин Ле Пен, которую ранее в среду обвинение потребовало приговорить к невозможности избраться в органы власти в течение 5 лет, а также к 2 годам заключения с электронным браслетом, назвала запрашиваемый для нее приговор "жестоким и чрезмерным".
"Прокуратура чрезмерна в своих требованиях, особенно в том, что касается немедленного исполнения приговора в отношении всех подсудимых", - заявила она журналистам по итогам заседания.
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Она выразила надежду, что суд "не последует требованиям обвинения и выслушает все наши аргументы". При этом она отметила, что запрашиваемый приговор "не стал для нее сюрпризом".
Ранее сообщалось, что обвинение по делу о фиктивном найме ассистентов партии в Европарламенте потребовало наказания в виде невозможности избираться в органы государственной власти для всех подсудимых в данном деле с немедленным применением приговора. В отношении Ле Пен эта мера запрошена на 5 лет. Ее также потребовали приговорить к пяти годам тюрьмы, из них три условно, а два с электронным браслетом, а саму партию "Национальное объединение" обязать выплатить штраф в размере 2 миллионов евро.
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