https://ria.ru/20241113/prigovor-1983630050.html

Ле Пен назвала запрашиваемый для нее приговор "жестоким и чрезмерным"

Ле Пен назвала запрашиваемый для нее приговор "жестоким и чрезмерным" - РИА Новости, 13.11.2024

Ле Пен назвала запрашиваемый для нее приговор "жестоким и чрезмерным"

Марин Ле Пен, которую ранее в среду обвинение потребовало приговорить к невозможности избраться в органы власти в течение 5 лет, а также к 2 годам заключения с... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T22:30

2024-11-13T22:30

2024-11-13T22:43

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ПАРИЖ, 13 ноя – РИА Новости. Марин Ле Пен, которую ранее в среду обвинение потребовало приговорить к невозможности избраться в органы власти в течение 5 лет, а также к 2 годам заключения с электронным браслетом, назвала запрашиваемый для нее приговор "жестоким и чрезмерным"."Прокуратура чрезмерна в своих требованиях, особенно в том, что касается немедленного исполнения приговора в отношении всех подсудимых", - заявила она журналистам по итогам заседания.Она выразила надежду, что суд "не последует требованиям обвинения и выслушает все наши аргументы". При этом она отметила, что запрашиваемый приговор "не стал для нее сюрпризом".Ранее сообщалось, что обвинение по делу о фиктивном найме ассистентов партии в Европарламенте потребовало наказания в виде невозможности избираться в органы государственной власти для всех подсудимых в данном деле с немедленным применением приговора. В отношении Ле Пен эта мера запрошена на 5 лет. Ее также потребовали приговорить к пяти годам тюрьмы, из них три условно, а два с электронным браслетом, а саму партию "Национальное объединение" обязать выплатить штраф в размере 2 миллионов евро.

https://ria.ru/20241007/frantsiya-1976833547.html

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марин ле пен, в мире, европарламент, франция