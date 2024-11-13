https://ria.ru/20241113/prigovor-1983413466.html

Фигуранту дела об утечке документов Пентагона по Украине вынесли приговор

Фигуранту дела об утечке документов Пентагона по Украине вынесли приговор - РИА Новости, 13.11.2024

Фигуранту дела об утечке документов Пентагона по Украине вынесли приговор

Суд в США приговорил к 15 годам тюрьмы военнослужащего ВВС Национальной гвардии США Джека Тейшейру, обвиняемого в утечке секретных документов Пентагона,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T00:34

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Суд в США приговорил к 15 годам тюрьмы военнослужащего ВВС Национальной гвардии США Джека Тейшейру, обвиняемого в утечке секретных документов Пентагона, сообщает офис окружного прокурора штата Массачусетс. "Суд приговорил Тейшейру к 15 годам тюрьмы", - сообщил офис окружного прокурора Массачусетса в соцсети Х. Прокуроры требовали приговорить Джека Тейшейру к 17 годам тюрьмы, утверждая, что он "совершил одно из самых значительных и серьезных нарушений Закона о шпионаже в истории США". Ранее 22-летний Тейшейра признал, что незаконно собирал и передавал одни из самых секретных данных страны и согласился на тюремный срок. Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Тейшейра был арестован по обвинению в утечке документов 13 апреля 2024 года. По данным Washington Post, он начал публиковать секретные документы на платформе Discord примерно в феврале 2022 года, с началом специальной военной операции России на Украине. Сообщается, что Тейшейра считал конфликт на Украине "удручающим" и полагал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем различий".

https://ria.ru/20241020/smi-1978935167.html

https://ria.ru/20240923/pravitelstvo-1974150193.html

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украина, сша, массачусетс, министерство обороны сша, в мире