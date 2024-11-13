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Назван лауреат Букеровской премии за 2024 год - РИА Новости, 13.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:04 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/premiya-1983416573.html
Назван лауреат Букеровской премии за 2024 год
Назван лауреат Букеровской премии за 2024 год - РИА Новости, 13.11.2024
Назван лауреат Букеровской премии за 2024 год
Британская писательница Саманта Харви была удостоена Букеровской премии 2024 года за свой роман "На орбите" (Orbital), сообщили организаторы премии. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T02:04
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культура
великобритания
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кадзуо исигуро
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Британская писательница Саманта Харви была удостоена Букеровской премии 2024 года за свой роман "На орбите" (Orbital), сообщили организаторы премии. "Роман "На орбите" Саманты Харви был назван победителем Букеровской премии 2024 года", - говорится в заявлении на сайте премии. Согласно заявлению, роман Харви повествует об одном дне из жизни шести астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции (МКС). Роман отметили за "красоту и амбициозность", он является первой удостоенной Букеровской премии книгой, действие которой происходит в космосе. По данным организаторов, Саманта Харви стала первой женщиной, получившей эту премию с 2019 года. Как следует из заявления, Харви получит 50 тысяч фунтов стерлингов (64,3 тысячи долларов) и трофей, который ей вручил победитель Букеровской премии 2023 года ирландский писатель Пол Линч. Букеровская премия появилась в 1968 году, но вручают её с 1969 года. До 2014 года её лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым гражданством, главное условие — роман должен быть опубликован на английском языке официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии. Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придётся ответить". В разные годы финалистами премии становились Айрис Мёрдок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.
https://ria.ru/20241105/putin-1981985783.html
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великобритания, ирландия, салман рушди, кадзуо исигуро, маргарет этвуд, содружество
Культура, Великобритания, Ирландия, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Маргарет Этвуд, Содружество
Назван лауреат Букеровской премии за 2024 год

Букеровскую премию в 2024 году получила британская писательница Саманта Харви

© iStock.com / CanettiКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© iStock.com / Canetti
Книги . Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Британская писательница Саманта Харви была удостоена Букеровской премии 2024 года за свой роман "На орбите" (Orbital), сообщили организаторы премии.
"Роман "На орбите" Саманты Харви был назван победителем Букеровской премии 2024 года", - говорится в заявлении на сайте премии.
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Согласно заявлению, роман Харви повествует об одном дне из жизни шести астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции (МКС). Роман отметили за "красоту и амбициозность", он является первой удостоенной Букеровской премии книгой, действие которой происходит в космосе.
По данным организаторов, Саманта Харви стала первой женщиной, получившей эту премию с 2019 года. Как следует из заявления, Харви получит 50 тысяч фунтов стерлингов (64,3 тысячи долларов) и трофей, который ей вручил победитель Букеровской премии 2023 года ирландский писатель Пол Линч.
Букеровская премия появилась в 1968 году, но вручают её с 1969 года. До 2014 года её лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым гражданством, главное условие — роман должен быть опубликован на английском языке официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.
Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придётся ответить". В разные годы финалистами премии становились Айрис Мёрдок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.
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