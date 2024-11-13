https://ria.ru/20241113/premiya-1983416573.html

Назван лауреат Букеровской премии за 2024 год

Назван лауреат Букеровской премии за 2024 год - РИА Новости, 13.11.2024

Назван лауреат Букеровской премии за 2024 год

Британская писательница Саманта Харви была удостоена Букеровской премии 2024 года за свой роман "На орбите" (Orbital), сообщили организаторы премии. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T02:04

2024-11-13T02:04

2024-11-13T02:04

культура

великобритания

ирландия

салман рушди

кадзуо исигуро

маргарет этвуд

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Британская писательница Саманта Харви была удостоена Букеровской премии 2024 года за свой роман "На орбите" (Orbital), сообщили организаторы премии. "Роман "На орбите" Саманты Харви был назван победителем Букеровской премии 2024 года", - говорится в заявлении на сайте премии. Согласно заявлению, роман Харви повествует об одном дне из жизни шести астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции (МКС). Роман отметили за "красоту и амбициозность", он является первой удостоенной Букеровской премии книгой, действие которой происходит в космосе. По данным организаторов, Саманта Харви стала первой женщиной, получившей эту премию с 2019 года. Как следует из заявления, Харви получит 50 тысяч фунтов стерлингов (64,3 тысячи долларов) и трофей, который ей вручил победитель Букеровской премии 2023 года ирландский писатель Пол Линч. Букеровская премия появилась в 1968 году, но вручают её с 1969 года. До 2014 года её лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым гражданством, главное условие — роман должен быть опубликован на английском языке официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии. Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придётся ответить". В разные годы финалистами премии становились Айрис Мёрдок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.

https://ria.ru/20241105/putin-1981985783.html

https://ria.ru/20241010/nobelevskaya-1977455225.html

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великобритания, ирландия, салман рушди, кадзуо исигуро, маргарет этвуд, содружество