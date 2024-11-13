https://ria.ru/20241113/prazdnik-1983296833.html

Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 13 ноября

Какой сегодня праздник: что отмечают 13 ноября в России и в мире по календарю

Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 13 ноября

На 13 ноября 2024 года приходятся сразу несколько профессиональных праздников, посвященных российским защитникам Отечества, а во всем мире отмечается День... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T06:00

2024-11-13T06:00

2024-11-13T06:00

праздники

религиозные праздники

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983302132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_260235b5287750ab805a42f2110bbbe9.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. На 13 ноября 2024 года приходятся сразу несколько профессиональных праздников, посвященных российским защитникам Отечества, а во всем мире отмечается День доброты и Международный день слепых. Какие еще сегодня праздники – профессиональные, международные, религиозные, а также важные исторические события в России и мире; что можно делать по народному календарю: приметы и запреты, – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России13 ноября в России отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), День войск радио и радиотехнической разведки (РиРТР) и День Службы защиты государственной тайны Вооруженных сил России, а православные верующие почитают преподобных Спиридона и Никодима.Профессиональный праздникЕжегодно 13 ноября отмечается профессиональный праздник в рядах Вооруженных сил России – День войск радиационной, химической и биологической защиты. Военнослужащие РХБЗ играют значимую роль в современной армии и в обеспечении безопасности населения от поражающих факторов ядерного, химического и биологического оружия, а также участвуют в ликвидации последствий химических и радиационных аварий.День войск радиосвязи и радиоразведки (РиРТР) ВС РФ. Эти войска выполняют задачи радиосвязи и радиоразведки, обеспечивают безопасность нашей страны и защиту от внешней агрессии.Свой профессиональный праздник в этот день отмечают и люди, имеющие непосредственное отношение к Службе защиты государственной тайны Вооруженных сил России. В цифровую эпоху значение защиты и шифрования передаваемых сведений приобретает все большее значение.Церковный праздник13 ноября – день памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. На протяжении нескольких десятилетий они пекли просфоры в стенах Киево-Печерского монастыря. Преподобный Спиридон еще при жизни прославился своим чудотворением. В этот день церковь чтит память Мученика Епимаха Нового, Александрийского, жившего в III веке.Народный праздник13 ноября отмечается "Спиридон и Никодим". В народе праздник прозвали Никодимов день или еще одно его название – день рыбака. По традиции, из рыбы, которую выловили 13 ноября, нужно приготовить пирог и дать отведать всем членам семьи - это принесет достаток и счастье. Не рекомендуется в этот день бодрствовать в ночное время и заводить разговор с малознакомыми людьми, чтобы избежать неприятностей.Какой сегодня праздник в миреВсемирный день доброты (World Kindness Day) отмечается во многих странах 13 ноября. Его символ – открытое сердце. Праздник учредили в 1998 году в Токио, где состоялась первая конференция Всемирного движения за доброту, в которой принимали участие представители Австралии, Великобритании, Канады, Сингапура, США Таиланда, Японии. В эту дату людям напоминают, как важно проявлять доброту, сочувствие, сострадание по отношению к другим.Международный день слепых (International Day of the Blind). Ежегодно этот праздник проходит 13 ноября. Он призван привлечь внимание общественности к тем, кто навсегда потерял зрение, и слабовидящим, акцентировать внимание на необходимости создания доступной среды для незрячих людей. По данным ВОЗ, в мире свыше 2 млрд человек с разной формой нарушения зрения, из них более 38 млн. человек поражены слепотой.Памятные даты в истории1758 год – основан 1-й Московский медицинский институт (ныне Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова).1851 год – введена в эксплуатацию Николаевская железная дорога, открыты телеграфная связь и железнодорожное сообщение между Москвой и Петербургом.1872 год – вышло в свет первое издание "Азбуки" Льва Толстого.1921 год – основан Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова.1971 – на орбиту Марса впервые выведен искусственный спутник "Маринер-9", запущенный с космодрома США.1980 – американский космический аппарат "Вояджер-1" передал на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом1994 – по результатам референдума Швеция стала участником Евросоюза.ИмениныДень ангела 13 ноября празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Артём, Василий, Всеволод, Герман, Демьян, Ибрагим, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Пётр, Роман, Савва, Сергей, Спиридон, Степан, Феодор, Тигран, Трофим, Фёдор, Яков.

https://ria.ru/20241104/noyabr-1822919975.html

https://ria.ru/20211113/dobrota-1758561346.html

https://ria.ru/20241106/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

праздники, религиозные праздники, россия