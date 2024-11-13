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С балкона задымленной квартиры в Приморье спасли четырех человек - РИА Новости, 13.11.2024
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11:31 13.11.2024 (обновлено: 14:25 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/pozhar-1983461683.html
С балкона задымленной квартиры в Приморье спасли четырех человек
С балкона задымленной квартиры в Приморье спасли четырех человек - РИА Новости, 13.11.2024
С балкона задымленной квартиры в Приморье спасли четырех человек
Пожарные в Уссурийске спасли целую семью с балкона задымленной квартиры, сообщило Главное управление МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:31
2024-11-13T14:25
хорошие новости
происшествия
уссурийск
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя — РИА Новости. Пожарные в Уссурийске спасли целую семью с балкона задымленной квартиры, сообщило Главное управление МЧС по Приморскому краю. "В уссурийской двухэтажке загорелась квартира. Едкий дым быстро распространился по дому. Мужчина, женщина и двое детей оказались заблокированными на балконе. Сотрудники МЧС России по трехколенной лестнице спасли семью", — рассказали в ведомстве.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС, в квартире, где жила эвакуированная семья, пожара не было, дым к ним попал от соседей.По предварительной информации, возгорание началось из-за неисправности холодильника. В тушении участвовали 12 человек и три единицы техники.В ведомстве напомнили, что нельзя использовать неисправные электроприборы и перегружать электросеть.
https://ria.ru/20241112/siimferopol-1983381919.html
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происшествия, уссурийск, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
С балкона задымленной квартиры в Приморье спасли четырех человек

С балкона задымленной квартиры в Приморье спасли семью с двумя детьми

© МЧС Приморского края/TelegramПожарные спасли четырех человек, в том числе двух детей, с балкона горящей квартиры в приморском Уссурийске
Пожарные спасли четырех человек, в том числе двух детей, с балкона горящей квартиры в приморском Уссурийске - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© МЧС Приморского края/Telegram
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя — РИА Новости. Пожарные в Уссурийске спасли целую семью с балкона задымленной квартиры, сообщило Главное управление МЧС по Приморскому краю.
"В уссурийской двухэтажке загорелась квартира. Едкий дым быстро распространился по дому. Мужчина, женщина и двое детей оказались заблокированными на балконе. Сотрудники МЧС России по трехколенной лестнице спасли семью", — рассказали в ведомстве.
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Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС, в квартире, где жила эвакуированная семья, пожара не было, дым к ним попал от соседей.
По предварительной информации, возгорание началось из-за неисправности холодильника. В тушении участвовали 12 человек и три единицы техники.
В ведомстве напомнили, что нельзя использовать неисправные электроприборы и перегружать электросеть.
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Хорошие новостиПроисшествияУссурийскПриморский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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