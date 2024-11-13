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С балкона задымленной квартиры в Приморье спасли четырех человек

С балкона задымленной квартиры в Приморье спасли четырех человек - РИА Новости, 13.11.2024

С балкона задымленной квартиры в Приморье спасли четырех человек

Пожарные в Уссурийске спасли целую семью с балкона задымленной квартиры, сообщило Главное управление МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:31

2024-11-13T11:31

2024-11-13T14:25

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приморский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя — РИА Новости. Пожарные в Уссурийске спасли целую семью с балкона задымленной квартиры, сообщило Главное управление МЧС по Приморскому краю. "В уссурийской двухэтажке загорелась квартира. Едкий дым быстро распространился по дому. Мужчина, женщина и двое детей оказались заблокированными на балконе. Сотрудники МЧС России по трехколенной лестнице спасли семью", — рассказали в ведомстве.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС, в квартире, где жила эвакуированная семья, пожара не было, дым к ним попал от соседей.По предварительной информации, возгорание началось из-за неисправности холодильника. В тушении участвовали 12 человек и три единицы техники.В ведомстве напомнили, что нельзя использовать неисправные электроприборы и перегружать электросеть.

https://ria.ru/20241112/siimferopol-1983381919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, уссурийск, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)