https://ria.ru/20241113/pozhar-1983456631.html

В Киевской области после взрывов загорелся склад

В Киевской области после взрывов загорелся склад - РИА Новости, 13.11.2024

В Киевской области после взрывов загорелся склад

Возгорание складского помещения произошло в Киевской области после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2024

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Возгорание складского помещения произошло в Киевской области после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале. "Сегодня ночью и утром Киевская область была атакована с помощью БПЛА и ракет... На месте падения обломков произошло возгорание складского помещения. Пожар локализован", - сообщил Кравченко. Ранее в среду местный новостной сайт ТСН.ua сообщал о взрывах в пригороде Киева. Также мэр Киева Виталий Кличко и телеканал "Общественное" сообщили о взрывах в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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Варвара Скокшина

в мире, киев, киевская область, руслан кравченко, виталий кличко, вооруженные силы рф