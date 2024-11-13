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В Киевской области после взрывов загорелся склад - РИА Новости, 13.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:11 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/pozhar-1983456631.html
В Киевской области после взрывов загорелся склад
В Киевской области после взрывов загорелся склад - РИА Новости, 13.11.2024
В Киевской области после взрывов загорелся склад
Возгорание складского помещения произошло в Киевской области после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:11
2024-11-13T11:11
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
руслан кравченко
виталий кличко
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Возгорание складского помещения произошло в Киевской области после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале. "Сегодня ночью и утром Киевская область была атакована с помощью БПЛА и ракет... На месте падения обломков произошло возгорание складского помещения. Пожар локализован", - сообщил Кравченко. Ранее в среду местный новостной сайт ТСН.ua сообщал о взрывах в пригороде Киева. Также мэр Киева Виталий Кличко и телеканал "Общественное" сообщили о взрывах в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241113/konets-1983454241.html
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киев
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в мире, киев, киевская область, руслан кравченко, виталий кличко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Руслан Кравченко, Виталий Кличко, Вооруженные силы РФ
В Киевской области после взрывов загорелся склад

В Киевской области на месте падения обломков БПЛА загорелся склад

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Возгорание складского помещения произошло в Киевской области после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале.
"Сегодня ночью и утром Киевская область была атакована с помощью БПЛА и ракет... На месте падения обломков произошло возгорание складского помещения. Пожар локализован", - сообщил Кравченко.
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Ранее в среду местный новостной сайт ТСН.ua сообщал о взрывах в пригороде Киева. Также мэр Киева Виталий Кличко и телеканал "Общественное" сообщили о взрывах в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевКиевская областьРуслан КравченкоВиталий КличкоВооруженные силы РФ
 
 
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