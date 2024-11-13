https://ria.ru/20241113/pozhar-1983456631.html
В Киевской области после взрывов загорелся склад
В Киевской области после взрывов загорелся склад - РИА Новости, 13.11.2024
В Киевской области после взрывов загорелся склад
Возгорание складского помещения произошло в Киевской области после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:11
2024-11-13T11:11
2024-11-13T11:11
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
руслан кравченко
виталий кличко
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_177:199:1280:820_1920x0_80_0_0_1a9c6bbe575a543d44ae16ee72c8ff93.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Возгорание складского помещения произошло в Киевской области после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале. "Сегодня ночью и утром Киевская область была атакована с помощью БПЛА и ракет... На месте падения обломков произошло возгорание складского помещения. Пожар локализован", - сообщил Кравченко. Ранее в среду местный новостной сайт ТСН.ua сообщал о взрывах в пригороде Киева. Также мэр Киева Виталий Кличко и телеканал "Общественное" сообщили о взрывах в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241113/konets-1983454241.html
https://ria.ru/20240612/pozhar-1952319164.html
киев
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_184:16:1280:838_1920x0_80_0_0_08447f670e16f7f920cfaff5984e1a35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, киевская область, руслан кравченко, виталий кличко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Руслан Кравченко, Виталий Кличко, Вооруженные силы РФ
В Киевской области после взрывов загорелся склад
В Киевской области на месте падения обломков БПЛА загорелся склад