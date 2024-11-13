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В Подмосковье локализовали пожар в гостиничном комплексе - РИА Новости, 13.11.2024
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12:10 13.11.2024 (обновлено: 12:11 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/pozhar--1983481805.html
В Подмосковье локализовали пожар в гостиничном комплексе
В Подмосковье локализовали пожар в гостиничном комплексе - РИА Новости, 13.11.2024
В Подмосковье локализовали пожар в гостиничном комплексе
Крупный пожар в гостиничном комплексе в Рузском районе Подмосковья удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:10
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московская область (подмосковье)
рузский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Крупный пожар в гостиничном комплексе в Рузском районе Подмосковья удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Огнеборцы МЧС локализовали пожар в Подмосковье", - сказал собеседник агентства. Ранее ведомство сообщило о возгорании в здании оздоровительного комплекса на площади около 600 квадратных метров.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), рузский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Московская область (Подмосковье), Рузский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Подмосковье локализовали пожар в гостиничном комплексе

МЧС РФ: в Рузском районе Подмосковья локализован пожар в гостиничном комплексе

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиПожар в гостиничном комплексе в поселке Дорохово Московской области. 13 ноября 2024
Пожар в гостиничном комплексе в поселке Дорохово Московской области. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Пожар в гостиничном комплексе в поселке Дорохово Московской области. 13 ноября 2024
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Крупный пожар в гостиничном комплексе в Рузском районе Подмосковья удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Огнеборцы МЧС локализовали пожар в Подмосковье", - сказал собеседник агентства.
Ранее ведомство сообщило о возгорании в здании оздоровительного комплекса на площади около 600 квадратных метров.
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Московская область (Подмосковье)Рузский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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