https://ria.ru/20241113/pozhar--1983481805.html

В Подмосковье локализовали пожар в гостиничном комплексе

В Подмосковье локализовали пожар в гостиничном комплексе - РИА Новости, 13.11.2024

В Подмосковье локализовали пожар в гостиничном комплексе

Крупный пожар в гостиничном комплексе в Рузском районе Подмосковья удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:10

2024-11-13T12:10

2024-11-13T12:11

московская область (подмосковье)

рузский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Крупный пожар в гостиничном комплексе в Рузском районе Подмосковья удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Огнеборцы МЧС локализовали пожар в Подмосковье", - сказал собеседник агентства. Ранее ведомство сообщило о возгорании в здании оздоровительного комплекса на площади около 600 квадратных метров.

https://ria.ru/20241112/pozhar--1983355141.html

московская область (подмосковье)

рузский район

россия

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2024

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московская область (подмосковье), рузский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия