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В Подмосковье локализовали пожар в гостиничном комплексе
В Подмосковье локализовали пожар в гостиничном комплексе - РИА Новости, 13.11.2024
В Подмосковье локализовали пожар в гостиничном комплексе
Крупный пожар в гостиничном комплексе в Рузском районе Подмосковья удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:10
2024-11-13T12:10
2024-11-13T12:11
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Крупный пожар в гостиничном комплексе в Рузском районе Подмосковья удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Огнеборцы МЧС локализовали пожар в Подмосковье", - сказал собеседник агентства. Ранее ведомство сообщило о возгорании в здании оздоровительного комплекса на площади около 600 квадратных метров.
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московская область (подмосковье), рузский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Московская область (Подмосковье), Рузский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Подмосковье локализовали пожар в гостиничном комплексе
МЧС РФ: в Рузском районе Подмосковья локализован пожар в гостиничном комплексе