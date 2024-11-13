https://ria.ru/20241113/post-1983633120.html

Трамп объявил, кого назначит на пост госсекретаря США

Трамп объявил, кого назначит на пост госсекретаря США - РИА Новости, 13.11.2024

Трамп объявил, кого назначит на пост госсекретаря США

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что намерен назначить сенатора от штата Флорида Марко Рубио на пост государственного секретаря. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T23:03

2024-11-13T23:03

2024-11-13T23:56

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что намерен назначить сенатора от штата Флорида Марко Рубио на пост государственного секретаря."Для меня большая честь объявить, что сенатор Марко Рубио официально номинирован на пост государственного секретаря США. Марко — уважаемый лидер и мощный голос свободы. Он станет сильным защитником нашей нации, настоящим другом нашим союзникам и бесстрашным воином, который никогда не уступит нашим противникам", — говорится в заявлении.Рубио, родившийся в Майами в семье кубинских иммигрантов, с 2011 года представляет штат Флорида в американском сенате. До этого он занимал пост спикера палаты представителей в этом штате. Рубио известен своими бескомпромиссными взглядами на внешнюю политику: он призывал усилить конкуренцию с Китаем, увеличить поддержку Израиля и противодействовать ядерной программе Ирана. Он также считается сторонником жесткой политики в отношении Москвы и находится под персональными санкциями МИД России, ему в том числе запрещен въезд в страну.Кроме того, Рубио активно выступает за экономические реформы, включая снижение налогов и сокращение государственных расходов, а также за укрепление национальной безопасности. Его деятельность в сенате включает авторство законопроекта об изменении иммиграционной системы, принятие закона о предотвращении использования принудительного труда уйгуров и поддержку программ помощи ветеранам.Выбор в пользу назначения Рубио на пост государственного секретаря был сделан на фоне озвученных Трампом обещаний изменить текущий внешнеполитический курс США, сфокусировав его на укреплении позиций страны на мировой арене.Помимо этого, избранный президент предложил кандидатуру бывшей конгрессвумен Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки. Габбард пошла служить в Вооруженные силы после теракта 11 сентября, побывала в местах военных конфликтов. В 2022 году она вышла из Демократической партии и стала независимым политиком.Кроме того, на пост главы Минюста и генпрокурора Трамп предложил конгрессмена Мэтта Гетца.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016-го, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все крупные СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241113/bayden-1983628109.html

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