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Посол России рассказал о попытках Запада помешать развитию отношений с Перу

Посол России рассказал о попытках Запада помешать развитию отношений с Перу - РИА Новости, 13.11.2024

Посол России рассказал о попытках Запада помешать развитию отношений с Перу

Попытки со стороны Запада помешать развитию отношений России и Перу продолжаются, но нельзя сказать, что Лима послушно следует в фарватере Вашингтона, заявил... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T15:07

2024-11-13T15:07

2024-11-13T15:07

в мире

россия

перу

игорь романченко (посол рф в перу )

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ЛИМА, 13 ноя - РИА Новости. Попытки со стороны Запада помешать развитию отношений России и Перу продолжаются, но нельзя сказать, что Лима послушно следует в фарватере Вашингтона, заявил РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко. "Конечно, продолжаются", - сказал он, отвечая на вопрос, сохраняются ли попытки со стороны Запада помешать развитию отношений двух стран. При этом он отметил, что перуанцы проводят свою собственную независимую линию. "Сказать, что они послушно следуют в фарватере Вашингтона, было бы неверно. У них есть свои интересы", - отметил дипломат Он напомнил, что перуанцы не присоединились к санкциям, не поставляют на Украину вооружение и военную технику советского и российского производства, хотя ее в стране много.

https://ria.ru/20240812/peru-1965581840.html

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в мире, россия, перу, игорь романченко (посол рф в перу ), сша