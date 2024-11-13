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Стали известны новые подробности по делу экс-замминистра обороны - РИА Новости, 13.11.2024
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13:21 13.11.2024 (обновлено: 13:27 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/popov-1983507954.html
Стали известны новые подробности по делу экс-замминистра обороны
Стали известны новые подробности по делу экс-замминистра обороны - РИА Новости, 13.11.2024
Стали известны новые подробности по делу экс-замминистра обороны
Бывший замминистра обороны РФ Павел Попов передал 17 миллионов рублей из личных средств на обустройство дачи в Подмосковье Владимиру Шестерову – другому... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:21
2024-11-13T13:27
происшествия
павел попов (генерал)
патриот
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бывший замминистра обороны РФ Павел Попов передал 17 миллионов рублей из личных средств на обустройство дачи в Подмосковье Владимиру Шестерову – другому фигуранту дела о хищении 30 миллионов рублей, рассказал РИА Новости адвокат Попова Денис Сагач."Попов обустраивал дачу за счет личных средств, для этого он дал более 17 миллионов рублей Шестерову, ему было поручено заниматься стройкой. Это обычный участок 30 соток, дом одноэтажный", - сказал адвокат.В конце августа СК РФ сообщал, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот",По данным следствия, Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица путем обмана и злоупотребления доверием похитили бюджетные средства в размере 30 миллионов рублей. Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
https://ria.ru/20241108/arest-1982749047.html
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происшествия, павел попов (генерал), патриот, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Павел Попов (генерал), Патриот, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье), Россия
Стали известны новые подробности по делу экс-замминистра обороны

Попов передал 17 млн рублей на обустройство дачи другому фигуранту Шестерову

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПавел Попов
Павел Попов - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Павел Попов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бывший замминистра обороны РФ Павел Попов передал 17 миллионов рублей из личных средств на обустройство дачи в Подмосковье Владимиру Шестерову – другому фигуранту дела о хищении 30 миллионов рублей, рассказал РИА Новости адвокат Попова Денис Сагач.
"Попов обустраивал дачу за счет личных средств, для этого он дал более 17 миллионов рублей Шестерову, ему было поручено заниматься стройкой. Это обычный участок 30 соток, дом одноэтажный", - сказал адвокат.
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8 ноября, 18:55
В конце августа СК РФ сообщал, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот",
По данным следствия, Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица путем обмана и злоупотребления доверием похитили бюджетные средства в размере 30 миллионов рублей. Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
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Вчера, 11:55
 
ПроисшествияПавел Попов (генерал)ПатриотСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Россия
 
 
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