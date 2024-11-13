https://ria.ru/20241113/popov-1983507954.html

Стали известны новые подробности по делу экс-замминистра обороны

Стали известны новые подробности по делу экс-замминистра обороны - РИА Новости, 13.11.2024

Стали известны новые подробности по делу экс-замминистра обороны

Бывший замминистра обороны РФ Павел Попов передал 17 миллионов рублей из личных средств на обустройство дачи в Подмосковье Владимиру Шестерову – другому... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:21

2024-11-13T13:21

2024-11-13T13:27

происшествия

павел попов (генерал)

патриот

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969290423_0:11:3071:1738_1920x0_80_0_0_39cb5dd2fb651c2aa831f52860587586.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бывший замминистра обороны РФ Павел Попов передал 17 миллионов рублей из личных средств на обустройство дачи в Подмосковье Владимиру Шестерову – другому фигуранту дела о хищении 30 миллионов рублей, рассказал РИА Новости адвокат Попова Денис Сагач."Попов обустраивал дачу за счет личных средств, для этого он дал более 17 миллионов рублей Шестерову, ему было поручено заниматься стройкой. Это обычный участок 30 соток, дом одноэтажный", - сказал адвокат.В конце августа СК РФ сообщал, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот",По данным следствия, Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица путем обмана и злоупотребления доверием похитили бюджетные средства в размере 30 миллионов рублей. Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот".

https://ria.ru/20241108/arest-1982749047.html

https://ria.ru/20241113/shamarin-1983470520.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, павел попов (генерал), патриот, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), россия