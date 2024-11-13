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Суд оставил экс-замминистра обороны Попова в СИЗО - РИА Новости, 13.11.2024
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13:04 13.11.2024 (обновлено: 13:41 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/popov-1983502027.html
Суд оставил экс-замминистра обороны Попова в СИЗО
Суд оставил экс-замминистра обороны Попова в СИЗО - РИА Новости, 13.11.2024
Суд оставил экс-замминистра обороны Попова в СИЗО
Второй западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшему замминистра обороны РФ Павлу Попову, обвиняемому в хищении 30 миллионов рублей из РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:04
2024-11-13T13:41
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшему замминистра обороны РФ Павлу Попову, обвиняемому в хищении 30 миллионов рублей из средств, выделенных на деятельность подмосковного парка "Патриот", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Решение 235-го гарнизонного военного суда о продлении меры пресечения Попову оставить без изменения, апелляционную жалобу… без удовлетворения", - огласил решение судья. Таким образом, Попов останется в СИЗО как минимум до 22 декабря. Защита настаивала на смягчении меры пресечения, ссылаясь на хронические заболевания фигуранта и отсутствие должной терапии. Попов принимал участие в заседании по видеоконференцсвязи. По данным следствия, Павел Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица путем обмана и злоупотребления доверием похитили бюджетные средства в размере 30 миллионов рублей. Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот". Вину Попов не признает. Ахмедов, как сообщал РИА Новости информированный источник, заключил досудебное соглашение, благодаря чему был переведен из СИЗО под домашний арест. Такая же мера пресечения изначально была выбрана Шестерову из-за его состояния здоровья.
https://ria.ru/20241113/delo-1983452968.html
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происшествия, россия, павел попов (генерал), патриот
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал), Патриот
Суд оставил экс-замминистра обороны Попова в СИЗО

Суд оставил экс-замминистра обороны Попова, обвиняемого в хищении, в СИЗО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБывший замминистр обороны РФ Павел Попов, обвиняемый в мошенничестве, во время избрания меры пресечения
Бывший замминистр обороны РФ Павел Попов, обвиняемый в мошенничестве, во время избрания меры пресечения - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Бывший замминистр обороны РФ Павел Попов, обвиняемый в мошенничестве, во время избрания меры пресечения . Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшему замминистра обороны РФ Павлу Попову, обвиняемому в хищении 30 миллионов рублей из средств, выделенных на деятельность подмосковного парка "Патриот", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение 235-го гарнизонного военного суда о продлении меры пресечения Попову оставить без изменения, апелляционную жалобу… без удовлетворения", - огласил решение судья.
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Таким образом, Попов останется в СИЗО как минимум до 22 декабря.
Защита настаивала на смягчении меры пресечения, ссылаясь на хронические заболевания фигуранта и отсутствие должной терапии. Попов принимал участие в заседании по видеоконференцсвязи.
По данным следствия, Павел Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица путем обмана и злоупотребления доверием похитили бюджетные средства в размере 30 миллионов рублей. Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Вину Попов не признает. Ахмедов, как сообщал РИА Новости информированный источник, заключил досудебное соглашение, благодаря чему был переведен из СИЗО под домашний арест. Такая же мера пресечения изначально была выбрана Шестерову из-за его состояния здоровья.
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