https://ria.ru/20241113/polsha-1983572323.html

В Польше около границы с Россией открыли американскую базу ПРО

В Польше около границы с Россией открыли американскую базу ПРО - РИА Новости, 13.11.2024

В Польше около границы с Россией открыли американскую базу ПРО

Американская база противоракетной обороны Aegis официально открыта в среду в польском Редзиково на севере страны в 165 километрах от границы с Россией. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:47

2024-11-13T16:47

2024-11-13T18:26

польша

россия

сша

анджей дуда

марк рютте

дмитрий песков

нато

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983595781_0:75:2000:1200_1920x0_80_0_0_04fb09bc7146843ed20a4300765cecfe.jpg

ВАРШАВА, 13 ноя - РИА Новости. Американская база противоракетной обороны Aegis официально открыта в среду в польском Редзиково на севере страны в 165 километрах от границы с Россией. В церемонии ее открытия, которую транслирует Польское телевидение, принимают участие, в частности, президент Польши Анджей Дуда, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Американская база противоракетной обороны в Редзиково состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3). В мае Пентагон сообщал о заключении контракта между минобороны США и американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman на 49 миллионов долларов на создание интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной для Польши. При этом США регулярно сообщали о том, что развертываемая в Польше система ПРО направлена не против России, а якобы должна служить для защиты от иранских ракет. Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящее открытие базы ПРО в Польше, заявил, что это приведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета. Посол СЩА в Польше Польше Марк Бжезиньский, выступая на церемонии открытия, отметил, что в настоящее время данная база уже работает на уровне своих полных оперативных возможностей. "Противоракетная база в Редзикове достигла своитх полных оперативных возможностей", - сказал он. Также посол отметил, что эта база является первой постоянной военной базой США в Польше. "Мы первый раз имеем дело с постоянной военной структурой США на территории Польши. Это дает нам чувство синергии и взаимной ответственности", - сказал он. В свою очередь министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что открытие базы ПРО означает "вечное" присутствие американских войск в Польше. "База в Редзикове - это вечное присутсвие американских войск на территории Польши. Это стратегически для Польши - одно из важнейших событий после 1989 года", - считает он.

https://ria.ru/20241113/iskander-1983556205.html

https://ria.ru/20241113/polsha-1983522818.html

https://ria.ru/20241113/baza-1983471353.html

польша

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, россия, сша, анджей дуда, марк рютте, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша, northrop grumman