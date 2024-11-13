Рейтинг@Mail.ru
В Польше около границы с Россией открыли американскую базу ПРО - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 13.11.2024 (обновлено: 18:26 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/polsha-1983572323.html
В Польше около границы с Россией открыли американскую базу ПРО
В Польше около границы с Россией открыли американскую базу ПРО - РИА Новости, 13.11.2024
В Польше около границы с Россией открыли американскую базу ПРО
Американская база противоракетной обороны Aegis официально открыта в среду в польском Редзиково на севере страны в 165 километрах от границы с Россией. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:47
2024-11-13T18:26
польша
россия
сша
анджей дуда
марк рютте
дмитрий песков
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983595781_0:75:2000:1200_1920x0_80_0_0_04fb09bc7146843ed20a4300765cecfe.jpg
ВАРШАВА, 13 ноя - РИА Новости. Американская база противоракетной обороны Aegis официально открыта в среду в польском Редзиково на севере страны в 165 километрах от границы с Россией. В церемонии ее открытия, которую транслирует Польское телевидение, принимают участие, в частности, президент Польши Анджей Дуда, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Американская база противоракетной обороны в Редзиково состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3). В мае Пентагон сообщал о заключении контракта между минобороны США и американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman на 49 миллионов долларов на создание интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной для Польши. При этом США регулярно сообщали о том, что развертываемая в Польше система ПРО направлена не против России, а якобы должна служить для защиты от иранских ракет. Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящее открытие базы ПРО в Польше, заявил, что это приведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета. Посол СЩА в Польше Польше Марк Бжезиньский, выступая на церемонии открытия, отметил, что в настоящее время данная база уже работает на уровне своих полных оперативных возможностей. "Противоракетная база в Редзикове достигла своитх полных оперативных возможностей", - сказал он. Также посол отметил, что эта база является первой постоянной военной базой США в Польше. "Мы первый раз имеем дело с постоянной военной структурой США на территории Польши. Это дает нам чувство синергии и взаимной ответственности", - сказал он. В свою очередь министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что открытие базы ПРО означает "вечное" присутствие американских войск в Польше. "База в Редзикове - это вечное присутсвие американских войск на территории Польши. Это стратегически для Польши - одно из важнейших событий после 1989 года", - считает он.
https://ria.ru/20241113/iskander-1983556205.html
https://ria.ru/20241113/polsha-1983522818.html
https://ria.ru/20241113/baza-1983471353.html
польша
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983595781_130:0:1907:1333_1920x0_80_0_0_dae17942784ff48f8a1f292c2a5b98db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, россия, сша, анджей дуда, марк рютте, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша, northrop grumman
Польша, Россия, США, Анджей Дуда, Марк Рютте, Дмитрий Песков, НАТО, Министерство обороны США, Northrop Grumman
В Польше около границы с Россией открыли американскую базу ПРО

В Польше в 165 километрах от границы с Россией открыли американскую базу ПРО

© Фото : Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/KPRP/Marek BorawskiОткрытие базы ПРО Aegis в Редзиково. 13 ноября 2024
Открытие базы ПРО Aegis в Редзиково. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/KPRP/Marek Borawski
Открытие базы ПРО Aegis в Редзиково. 13 ноября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 13 ноя - РИА Новости. Американская база противоракетной обороны Aegis официально открыта в среду в польском Редзиково на севере страны в 165 километрах от границы с Россией.
В церемонии ее открытия, которую транслирует Польское телевидение, принимают участие, в частности, президент Польши Анджей Дуда, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
"Искандер" может уничтожить базу США в Польше, заявил эксперт
Вчера, 15:45
Американская база противоракетной обороны в Редзиково состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3).
В мае Пентагон сообщал о заключении контракта между минобороны США и американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman на 49 миллионов долларов на создание интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной для Польши. При этом США регулярно сообщали о том, что развертываемая в Польше система ПРО направлена не против России, а якобы должна служить для защиты от иранских ракет.
Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В Польше задержали гражданина Белоруссии по подозрению в попытке диверсии
Вчера, 14:13
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящее открытие базы ПРО в Польше, заявил, что это приведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета.
Посол СЩА в Польше Польше Марк Бжезиньский, выступая на церемонии открытия, отметил, что в настоящее время данная база уже работает на уровне своих полных оперативных возможностей. "Противоракетная база в Редзикове достигла своитх полных оперативных возможностей", - сказал он.
Также посол отметил, что эта база является первой постоянной военной базой США в Польше. "Мы первый раз имеем дело с постоянной военной структурой США на территории Польши. Это дает нам чувство синергии и взаимной ответственности", - сказал он.
В свою очередь министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что открытие базы ПРО означает "вечное" присутствие американских войск в Польше. "База в Редзикове - это вечное присутсвие американских войск на территории Польши. Это стратегически для Польши - одно из важнейших событий после 1989 года", - считает он.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В Кремле отреагировали на открытие в Польше американской базы ПРО
Вчера, 11:56
 
ПольшаРоссияСШААнджей ДудаМарк РюттеДмитрий ПесковНАТОМинистерство обороны СШАNorthrop Grumman
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала