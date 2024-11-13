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Дуда пригласил перебазировать в Польшу американские войска - РИА Новости, 13.11.2024
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16:25 13.11.2024 (обновлено: 18:21 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/polsha-1983567754.html
Дуда пригласил перебазировать в Польшу американские войска
Дуда пригласил перебазировать в Польшу американские войска - РИА Новости, 13.11.2024
Дуда пригласил перебазировать в Польшу американские войска
Президент Польши Анджей Дуда приглашает перебазировать в свою в страну американских солдат и военные базы, если ими "где-то недовольны". РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:25
2024-11-13T18:21
в мире
польша
сша
анджей дуда
f-35
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ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда приглашает перебазировать в свою в страну американских солдат и военные базы, если ими "где-то недовольны". По последним данным, в настоящее время в Польше расквартированы около 10 тысяч американских военных. "Я повторю то, что говорил в тиши кабинетов американским президентам, а также генералам и адмиралам: если в мире есть кто-то недовольный тем, что имеет у себя американских солдат, американские базы, то приезжайте к нам, перебазируйтесь. Мы всегда будем вас с радостью приветствовать", - сказал Дуда во время церемонии открытия американской базы ПРО в польском Редзиково. "Отношения между Польшей и Соединенными Штатами - наилучшие в истории. Мы, поляки, считаем США самым большим другом и союзником. Поэтому мы приветствовали и приветствуем американских солдат в Польше с большой сердечностью", - добавил он. При этом Дуда отметил, что Польша является крупнейшим импортером американского вооружения. "Сегодня мы как Польша совершаем в Соединенных Штатах закупок вооружения на самом высоком уровне в целом Североатлантическом союзе - ракетные установки HIMARS, системы противоракетной обороны Patriot, истребители F-35, танки Abrams новейшей версии, вторые по численности после США штурмовые вертолеты Apache, контракт на которые мы недавно подписали", - сказал он.
https://ria.ru/20241111/polsha-1983057481.html
https://ria.ru/20241113/duda-1983558249.html
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в мире, польша, сша, анджей дуда, f-35
В мире, Польша, США, Анджей Дуда, F-35
Дуда пригласил перебазировать в Польшу американские войска

Дуда пригласил в Польшу американские войска, если ими где-то недовольны

© Фото : Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/KPRP/Marek BorawskiПрезидент Польши Анджей Дуда во время открытия база ПРО НАТО в Редзиково. 13 ноября 2024
Президент Польши Анджей Дуда во время открытия база ПРО НАТО в Редзиково. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/KPRP/Marek Borawski
Президент Польши Анджей Дуда во время открытия база ПРО НАТО в Редзиково. 13 ноября 2024
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ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда приглашает перебазировать в свою в страну американских солдат и военные базы, если ими "где-то недовольны".
По последним данным, в настоящее время в Польше расквартированы около 10 тысяч американских военных.
Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Польша хочет расширить зону действия американского противоракетного щита
11 ноября, 12:35
"Я повторю то, что говорил в тиши кабинетов американским президентам, а также генералам и адмиралам: если в мире есть кто-то недовольный тем, что имеет у себя американских солдат, американские базы, то приезжайте к нам, перебазируйтесь. Мы всегда будем вас с радостью приветствовать", - сказал Дуда во время церемонии открытия американской базы ПРО в польском Редзиково.
"Отношения между Польшей и Соединенными Штатами - наилучшие в истории. Мы, поляки, считаем США самым большим другом и союзником. Поэтому мы приветствовали и приветствуем американских солдат в Польше с большой сердечностью", - добавил он.
При этом Дуда отметил, что Польша является крупнейшим импортером американского вооружения.
"Сегодня мы как Польша совершаем в Соединенных Штатах закупок вооружения на самом высоком уровне в целом Североатлантическом союзе - ракетные установки HIMARS, системы противоракетной обороны Patriot, истребители F-35, танки Abrams новейшей версии, вторые по численности после США штурмовые вертолеты Apache, контракт на которые мы недавно подписали", - сказал он.
Президент Польши Анджей Дуда во время открытия база ПРО НАТО в Редзиково. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Дуда признал, что база ПРО США в Редзиково направлена против России
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