https://ria.ru/20241113/polsha-1983567754.html

Дуда пригласил перебазировать в Польшу американские войска

Дуда пригласил перебазировать в Польшу американские войска - РИА Новости, 13.11.2024

Дуда пригласил перебазировать в Польшу американские войска

Президент Польши Анджей Дуда приглашает перебазировать в свою в страну американских солдат и военные базы, если ими "где-то недовольны". РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:25

2024-11-13T16:25

2024-11-13T18:21

в мире

польша

сша

анджей дуда

f-35

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ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда приглашает перебазировать в свою в страну американских солдат и военные базы, если ими "где-то недовольны". По последним данным, в настоящее время в Польше расквартированы около 10 тысяч американских военных. "Я повторю то, что говорил в тиши кабинетов американским президентам, а также генералам и адмиралам: если в мире есть кто-то недовольный тем, что имеет у себя американских солдат, американские базы, то приезжайте к нам, перебазируйтесь. Мы всегда будем вас с радостью приветствовать", - сказал Дуда во время церемонии открытия американской базы ПРО в польском Редзиково. "Отношения между Польшей и Соединенными Штатами - наилучшие в истории. Мы, поляки, считаем США самым большим другом и союзником. Поэтому мы приветствовали и приветствуем американских солдат в Польше с большой сердечностью", - добавил он. При этом Дуда отметил, что Польша является крупнейшим импортером американского вооружения. "Сегодня мы как Польша совершаем в Соединенных Штатах закупок вооружения на самом высоком уровне в целом Североатлантическом союзе - ракетные установки HIMARS, системы противоракетной обороны Patriot, истребители F-35, танки Abrams новейшей версии, вторые по численности после США штурмовые вертолеты Apache, контракт на которые мы недавно подписали", - сказал он.

https://ria.ru/20241111/polsha-1983057481.html

https://ria.ru/20241113/duda-1983558249.html

польша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, сша, анджей дуда, f-35