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В Польше задержали гражданина Белоруссии по подозрению в попытке диверсии - РИА Новости, 13.11.2024
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14:13 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/polsha-1983522818.html
В Польше задержали гражданина Белоруссии по подозрению в попытке диверсии
В Польше задержали гражданина Белоруссии по подозрению в попытке диверсии - РИА Новости, 13.11.2024
В Польше задержали гражданина Белоруссии по подозрению в попытке диверсии
Гражданин Белоруссии задержан в Польше по обвинению в попытке диверсии, ему грозит пожизненное заключение, сообщает Агентство внутренней безопасности республики РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:13
2024-11-13T14:13
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ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости. Гражданин Белоруссии задержан в Польше по обвинению в попытке диверсии, ему грозит пожизненное заключение, сообщает Агентство внутренней безопасности республики (ABW). "Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали в Варшаве гражданина Белоруссии, подозреваемого в попытке поджога объекта, расположенного в Гданьске. Это еще одно задержание в расследовании деятельности организованной преступной группы, которая по поручению иностранных спецслужб-совершала акты саботажа, в частности поджоги", - говорится в сообщении. Прокуратура уже предъявила задержанному обвинения по статьям 258 § 1 УК и ст. 130 § 7 УК (участие в организованной преступной группе международного характера и совершение актов диверсии и саботажа или преступлений террористического характера по поручению иностранной разведки). Данные статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает ABW. В отношении подозреваемого районный суд Вроцлава по запросу прокуратуры применил меру пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца. В январе и мае Агентство внутренней безопасности задержало граждан Польши, Украины и Белоруссии, которые также обвиняются в поджогах объектов на территории Гданьска, Гдыни и Марек.
https://ria.ru/20240814/polsha-1966141322.html
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в мире, белоруссия, польша, гданьск
В мире, Белоруссия, Польша, Гданьск
В Польше задержали гражданина Белоруссии по подозрению в попытке диверсии

ABW: в Польше задержали гражданина Белоруссии по обвинению в попытке диверсии

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости. Гражданин Белоруссии задержан в Польше по обвинению в попытке диверсии, ему грозит пожизненное заключение, сообщает Агентство внутренней безопасности республики (ABW).
"Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали в Варшаве гражданина Белоруссии, подозреваемого в попытке поджога объекта, расположенного в Гданьске. Это еще одно задержание в расследовании деятельности организованной преступной группы, которая по поручению иностранных спецслужб-совершала акты саботажа, в частности поджоги", - говорится в сообщении.
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Прокуратура уже предъявила задержанному обвинения по статьям 258 § 1 УК и ст. 130 § 7 УК (участие в организованной преступной группе международного характера и совершение актов диверсии и саботажа или преступлений террористического характера по поручению иностранной разведки).
Данные статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает ABW.
В отношении подозреваемого районный суд Вроцлава по запросу прокуратуры применил меру пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца.
В январе и мае Агентство внутренней безопасности задержало граждан Польши, Украины и Белоруссии, которые также обвиняются в поджогах объектов на территории Гданьска, Гдыни и Марек.
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