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Подполье обесточило украинский ЗРК перед ударами по Киевской области - РИА Новости, 13.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:48 13.11.2024 (обновлено: 08:59 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/podpole-1983421847.html
Подполье обесточило украинский ЗРК перед ударами по Киевской области
Подполье обесточило украинский ЗРК перед ударами по Киевской области - РИА Новости, 13.11.2024
Подполье обесточило украинский ЗРК перед ударами по Киевской области
Пророссийское подполье совершило диверсию на электроподстанции в Черниговской области, оставив без энергии украинский зенитно-ракетный комплекс за два часа до... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T05:48
2024-11-13T08:59
специальная военная операция на украине
сергеевка
черниговская область
киевская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Пророссийское подполье совершило диверсию на электроподстанции в Черниговской области, оставив без энергии украинский зенитно-ракетный комплекс за два часа до удара по военным объектам в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В населенном пункте Сергеевка пророссийское подполье оставило без энергии позиции украинского зенитно-ракетного комплекса, которые находятся немного севернее села. Подпольщики сожгли электрическую подстанцию 35/10 кВ "Сергеевка" за пару часов до нанесения удара по военным объектам в Киевской области", — сказал собеседник агентства. По данным Лебедева, недалеко от Сергеевки находятся советские позиции ЗРК, которые используют украинские военные. Без электричества остался населенный пункт Полковничье, который за последний год полностью занят ВСУ.Кроме того, в Сергеевке на сутки без света осталась станция украинских войск связи. &quot;Естественно, что после вывода станции из строя в округе нет связи, и подразделения, которые там, временно без управления и без связи тоже&quot;, — добавил подпольщик.Он заверил, что попытки украинских спецслужб найти исполнителей будут безуспешны.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241113/ptitsy-1983419248.html
https://ria.ru/20241112/podpole-1983213048.html
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сергеевка
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сергеевка, черниговская область, киевская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сергеевка, Черниговская область, Киевская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье обесточило украинский ЗРК перед ударами по Киевской области

Подполье обесточило украинский ЗРК за два часа до ударов по Киевской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военный в укрытии в Купянске
Украинский военный в укрытии в Купянске - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военный в укрытии в Купянске. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Пророссийское подполье совершило диверсию на электроподстанции в Черниговской области, оставив без энергии украинский зенитно-ракетный комплекс за два часа до удара по военным объектам в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"В населенном пункте Сергеевка пророссийское подполье оставило без энергии позиции украинского зенитно-ракетного комплекса, которые находятся немного севернее села. Подпольщики сожгли электрическую подстанцию 35/10 кВ "Сергеевка" за пару часов до нанесения удара по военным объектам в Киевской области", — сказал собеседник агентства.
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По данным Лебедева, недалеко от Сергеевки находятся советские позиции ЗРК, которые используют украинские военные. Без электричества остался населенный пункт Полковничье, который за последний год полностью занят ВСУ.
Кроме того, в Сергеевке на сутки без света осталась станция украинских войск связи.
«

"Естественно, что после вывода станции из строя в округе нет связи, и подразделения, которые там, временно без управления и без связи тоже", — добавил подпольщик.

Он заверил, что попытки украинских спецслужб найти исполнителей будут безуспешны.
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При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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