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В Подмосковье опубликовали проект создания ОЭЗ "Большой Серпухов" - РИА Новости, 13.11.2024
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Новости Подмосковья
 
11:46 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/podmoskove-1983466282.html
В Подмосковье опубликовали проект создания ОЭЗ "Большой Серпухов"
В Подмосковье опубликовали проект создания ОЭЗ "Большой Серпухов" - РИА Новости, 13.11.2024
В Подмосковье опубликовали проект создания ОЭЗ "Большой Серпухов"
Проект создания особой экономической зоны "Большой Серпухов" в Подмосковье опубликовали на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:46
2024-11-13T11:46
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Проект создания особой экономической зоны "Большой Серпухов" в Подмосковье опубликовали на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. После завершения процедур публичного обсуждения и согласования с другими федеральными органами исполнительной власти, нормативный акт о создании ОЭЗ будет внесен для принятия в правительство РФ. "Мы ожидаем высокий интерес к новой ОЭЗ со стороны высокотехнологичных компаний, прежде всего, из фармацевтического и медицинского сектора, а также из сферы биотехнологий, радиоэлектроники и других наукоемких отраслей экономики. На сегодняшний день мы уже подписали соглашения о намерениях с семи инвесторами о размещении новых предприятий на территории ОЭЗ "Большой Серпухов", - рассказала заместитель председателя правительства -министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что общий объем заявленных инвестиций по этим проектам составил восемь миллиардов рублей, количество создаваемых мест – 900. "Большой Серпухов", особая экономическая зона промышленно-производственного типа, станет шестой площадкой с особым экономическим режимом, которая будет действовать в Подмосковье. ОЭЗ будет располагаться на территории городского округа Серпухов.
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московская область (подмосковье), серпухов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Серпухов

В Подмосковье опубликовали проект создания ОЭЗ "Большой Серпухов"

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокПамятник князьям Дмитрию Донскому и Владимиру Храброму на Привокзальной площади в городе Серпухов Московской области
Памятник князьям Дмитрию Донскому и Владимиру Храброму на Привокзальной площади в городе Серпухов Московской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Памятник князьям Дмитрию Донскому и Владимиру Храброму на Привокзальной площади в городе Серпухов Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Проект создания особой экономической зоны "Большой Серпухов" в Подмосковье опубликовали на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
После завершения процедур публичного обсуждения и согласования с другими федеральными органами исполнительной власти, нормативный акт о создании ОЭЗ будет внесен для принятия в правительство РФ.
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"Мы ожидаем высокий интерес к новой ОЭЗ со стороны высокотехнологичных компаний, прежде всего, из фармацевтического и медицинского сектора, а также из сферы биотехнологий, радиоэлектроники и других наукоемких отраслей экономики. На сегодняшний день мы уже подписали соглашения о намерениях с семи инвесторами о размещении новых предприятий на территории ОЭЗ "Большой Серпухов", - рассказала заместитель председателя правительства -министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что общий объем заявленных инвестиций по этим проектам составил восемь миллиардов рублей, количество создаваемых мест – 900.
"Большой Серпухов", особая экономическая зона промышленно-производственного типа, станет шестой площадкой с особым экономическим режимом, которая будет действовать в Подмосковье. ОЭЗ будет располагаться на территории городского округа Серпухов.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Серпухов
 
 
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