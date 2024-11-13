https://ria.ru/20241113/podmoskove-1983466282.html

В Подмосковье опубликовали проект создания ОЭЗ "Большой Серпухов"

В Подмосковье опубликовали проект создания ОЭЗ "Большой Серпухов" - РИА Новости, 13.11.2024

В Подмосковье опубликовали проект создания ОЭЗ "Большой Серпухов"

Проект создания особой экономической зоны "Большой Серпухов" в Подмосковье опубликовали на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:46

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2024-11-13T11:46

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Проект создания особой экономической зоны "Большой Серпухов" в Подмосковье опубликовали на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. После завершения процедур публичного обсуждения и согласования с другими федеральными органами исполнительной власти, нормативный акт о создании ОЭЗ будет внесен для принятия в правительство РФ. "Мы ожидаем высокий интерес к новой ОЭЗ со стороны высокотехнологичных компаний, прежде всего, из фармацевтического и медицинского сектора, а также из сферы биотехнологий, радиоэлектроники и других наукоемких отраслей экономики. На сегодняшний день мы уже подписали соглашения о намерениях с семи инвесторами о размещении новых предприятий на территории ОЭЗ "Большой Серпухов", - рассказала заместитель председателя правительства -министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что общий объем заявленных инвестиций по этим проектам составил восемь миллиардов рублей, количество создаваемых мест – 900. "Большой Серпухов", особая экономическая зона промышленно-производственного типа, станет шестой площадкой с особым экономическим режимом, которая будет действовать в Подмосковье. ОЭЗ будет располагаться на территории городского округа Серпухов.

https://ria.ru/20241112/nedvizhimost-1983307109.html

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