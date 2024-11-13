https://ria.ru/20241113/peru-1983608081.html
В Перу начались протесты приуроченные к саммиту АТЭС
В Перу начались протесты приуроченные к саммиту АТЭС - РИА Новости, 13.11.2024
В Перу начались протесты приуроченные к саммиту АТЭС
Протестующие начали блокировать дороги в разных городах Перу в знак протеста против политики властей в сфере безопасности, акция приурочена к саммиту АТЭС,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T19:10
2024-11-13T19:10
2024-11-13T19:10
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ЛИМА, 13 ноя - РИА Новости. Протестующие начали блокировать дороги в разных городах Перу в знак протеста против политики властей в сфере безопасности, акция приурочена к саммиту АТЭС, сообщило радио RPP. "В Куско протестующие заблокировали дорогу, ведущую в сторону Лимы. "В городах Пуно, Хулиака, Льяве заблокированы выезды в другие города", - отмечает СМИ. Во вторник началась забастовка работников транспорта, которые требуют от властей большей безопасности в стране. К ним присоединилась и Всеобщая конфедерация трудящихся Перу, являющаяся крупнейшей федерацией профсоюзов в стране. Ожидается, что протестующие соберутся в различных районах столицы страны. Пока ситуация в городе спокойная, передает корреспондент РИА Новости. На улицах в центральных районах города дежурят усиленные наряды полиции. Неделя лидеров экономик АТЭС стартовала в Лиме 10 ноября. Саммит с участием глав государств пройдет 15-16 ноября.
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в мире, лима (город), саммит атэс в лиме, перу, атэс
В мире, Лима (город), Саммит АТЭС в Лиме, Перу, АТЭС
В Перу начались протесты приуроченные к саммиту АТЭС
RPP: в Перу протестующие начали блокировать дороги из-за саммита АТЭС в Лиме