https://ria.ru/20241113/pentagon-1983449515.html

Пентагон сообщил об атаке йеменских хуситов на два американских эсминца

Пентагон сообщил об атаке йеменских хуситов на два американских эсминца - РИА Новости, 13.11.2024

Пентагон сообщил об атаке йеменских хуситов на два американских эсминца

Йеменские хуситы совершили атаку на два американских эсминца, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T10:29

2024-11-13T10:29

2024-11-13T10:29

в мире

красное море

сша

йемен

патрик райдер

ансар алла

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Йеменские хуситы совершили атаку на два американских эсминца, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер."Силы Центрального командования армии США успешно отразили несколько атак хуситов во время прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив. Ракетные эсминцы USS Spruance и USS Stockdale в ходе прохождения были атакованы по меньшей мере восемью БПЛА, пятью противокорабельными баллистическими ракетами и тремя противокорабельными крылатыми ракетами, которых успешно перехватили. Корабли не повреждены, экипаж не пострадал", — сказал он.Накануне военный представитель хуситов Яхьи Сариа в Telegram-канале сообщил, что бойцы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" атаковали американский авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море и два эсминца — в Красном.Шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть Йеменского побережья Красного моря, на фоне конфликта в секторе Газа заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркнули, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.В свою очередь, США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством.

https://ria.ru/20241111/ssha-1983150218.html

красное море

сша

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, красное море, сша, йемен, патрик райдер, ансар алла, министерство обороны сша