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Пентагон сообщил об атаке йеменских хуситов на два американских эсминца - РИА Новости, 13.11.2024
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10:29 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/pentagon-1983449515.html
Пентагон сообщил об атаке йеменских хуситов на два американских эсминца
Пентагон сообщил об атаке йеменских хуситов на два американских эсминца - РИА Новости, 13.11.2024
Пентагон сообщил об атаке йеменских хуситов на два американских эсминца
Йеменские хуситы совершили атаку на два американских эсминца, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:29
2024-11-13T10:29
в мире
красное море
сша
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патрик райдер
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Йеменские хуситы совершили атаку на два американских эсминца, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер."Силы Центрального командования армии США успешно отразили несколько атак хуситов во время прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив. Ракетные эсминцы USS Spruance и USS Stockdale в ходе прохождения были атакованы по меньшей мере восемью БПЛА, пятью противокорабельными баллистическими ракетами и тремя противокорабельными крылатыми ракетами, которых успешно перехватили. Корабли не повреждены, экипаж не пострадал", — сказал он.Накануне военный представитель хуситов Яхьи Сариа в Telegram-канале сообщил, что бойцы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" атаковали американский авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море и два эсминца — в Красном.Шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть Йеменского побережья Красного моря, на фоне конфликта в секторе Газа заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркнули, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.В свою очередь, США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством.
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в мире, красное море, сша, йемен, патрик райдер, ансар алла, министерство обороны сша
В мире, Красное море, США, Йемен, Патрик Райдер, Ансар Алла, Министерство обороны США
Пентагон сообщил об атаке йеменских хуситов на два американских эсминца

Пентагон: йеменские хуситы совершили атаку на два американских эсминца

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Йеменские хуситы совершили атаку на два американских эсминца, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«
"Силы Центрального командования армии США успешно отразили несколько атак хуситов во время прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив. Ракетные эсминцы USS Spruance и USS Stockdale в ходе прохождения были атакованы по меньшей мере восемью БПЛА, пятью противокорабельными баллистическими ракетами и тремя противокорабельными крылатыми ракетами, которых успешно перехватили. Корабли не повреждены, экипаж не пострадал", — сказал он.
Накануне военный представитель хуситов Яхьи Сариа в Telegram-канале сообщил, что бойцы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" атаковали американский авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море и два эсминца — в Красном.
Шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть Йеменского побережья Красного моря, на фоне конфликта в секторе Газа заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркнули, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
В свою очередь, США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством.
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