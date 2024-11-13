https://ria.ru/20241113/pentagon-1983418507.html
Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Пентагона
Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Пентагона - РИА Новости, 13.11.2024
Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Пентагона
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп номинировал на пост министра обороны США Пита Хегсета. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T03:18
2024-11-13T03:18
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп номинировал на пост министра обороны США Пита Хегсета."Для меня большая честь объявить, что я номинировал Пита Хегсета на должность министра обороны в моем кабинете", — говорится в заявлении Трампа.Хегсет окончил Гарвард и Принстон. Он служил в американской армии в составе национальной гвардии Миннесоты, в том числе в тюрьме на базе Гуантанамо на Кубе, а также в Ираке и Афганистане. Имеет воинское звание майора. Позднее он работал ведущим на прореспубликанском телеканале Fox News.Ранее Хегсет был одним из руководителей группы по продвижению и защите интересов американских ветеранов Concerned Veterans for America, которая, по утверждениям американских СМИ, финансировалась семьей миллиардеров Кох.Номинированный на пост главы Пентагона Хегсет известен в сети своими неоднозначными высказываниями. Например, в эфире Fox News он признался, что не мыл руки 10 лет, так как не верит в существование микробов, потому что их нельзя увидеть.Ранее Трамп выдвинул на должность главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, ранее занимавшего пост главы национальной разведки. Он также назначил на должность советника по нацбезопасности конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца, который выступал за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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пентагон, сша, принстон, гуантанамо (город), дональд трамп, министерство обороны сша, в мире, выборы президента сша — 2024
Пентагон, США, Принстон, Гуантанамо (город), Дональд Трамп, Министерство обороны США, В мире, Выборы президента США — 2024
Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Пентагона
Трамп номинировал телеведущего Fox News Пита Хегсета на пост главы Пентагона
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп номинировал на пост министра обороны США Пита Хегсета.
«
"Для меня большая честь объявить, что я номинировал Пита Хегсета на должность министра обороны в моем кабинете", — говорится в заявлении Трампа.
Хегсет окончил Гарвард и Принстон
. Он служил в американской армии в составе национальной гвардии Миннесоты, в том числе в тюрьме на базе Гуантанамо на Кубе, а также в Ираке
и Афганистане
. Имеет воинское звание майора. Позднее он работал ведущим на прореспубликанском телеканале Fox News.
Ранее Хегсет был одним из руководителей группы по продвижению и защите интересов американских ветеранов Concerned Veterans for America, которая, по утверждениям американских СМИ, финансировалась семьей миллиардеров Кох.
Номинированный на пост главы Пентагона Хегсет известен в сети своими неоднозначными высказываниями. Например, в эфире Fox News он признался, что не мыл руки 10 лет, так как не верит в существование микробов, потому что их нельзя увидеть.
Ранее Трамп выдвинул на должность главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, ранее занимавшего пост главы национальной разведки. Он также назначил на должность советника по нацбезопасности конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца, который выступал за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.