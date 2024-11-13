https://ria.ru/20241113/pedagogi-1983559922.html

Ростовские педагоги поделились опытом с коллегами из Донбасса

Ростовские педагоги поделились опытом с коллегами из Донбасса - РИА Новости, 13.11.2024

Ростовские педагоги поделились опытом с коллегами из Донбасса

Педагоги Ростовской области поделились опытом работы "точек роста" с коллегами из Луганской и Донецкой народных республик, сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:01

2024-11-13T16:01

2024-11-13T16:01

ростовская область

ростовская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

игорь гуськов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Педагоги Ростовской области поделились опытом работы "точек роста" с коллегами из Луганской и Донецкой народных республик, сообщает правительство региона. В Аксайском районе, на площадке средней школы поселка Янтарного, для учителей из Донецкой и Луганской народных республик прошла стажировка в рамках межрегиональной поддержки в области образования. На базе школы по нацпроекту "Образование" с 2020 работает "Точка роста". Уроки организованы с использованием 3D-технологий. Дети обучаются робототехнике, игре в шахматы. Также здесь создана фотостудия и мини-типография оперативной полиграфии. "Развитие системы образования невозможно без подготовленных и мотивированных кадров. Накопленный опыт донского региона по эффективному использованию возможностей "точек роста" будет очень полезен педагогам из новых российских территорий, которые не так давно получили современные комплекты оборудования", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова. Участники выездного мероприятия посетили практикумы и мастер-классы по основам видео и фотосъемки, работе со световым оборудованием, робототехнике, 3D-моделированию, шахматам в формате квиза "Страна чудес". Стажировки и курсы повышения квалификации педагогов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проходят по поручению Минпросвещения РФ и при поддержке Фонда гуманитарных проектов. В рамках нацпроекта "Образование" в сельских школах и малых городах Ростовской области созданы 686 центров "Точка роста". Для них закуплены 3D-принтеры, компьютерное и шахматное оборудование, квадрокоптеры, а также комплекты для теоретического и экспериментального изучения предметов естественно-научной и технологической направленностей. На новейшем оборудовании организовано обучение по предметам "Труд-технология", "Информатика", "ОБЗР", "Физика", "Химия" и "Биология". Также центры используются для обучения шахматам, основам робототехники, механики, программирования и в целом - творческой самореализации детей, педагогов и родителей.

https://ria.ru/20241111/avtobusy-1983181044.html

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ростовская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ростовская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, игорь гуськов