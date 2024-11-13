https://ria.ru/20241113/patrushev-1983527230.html

Патрушев заявил о давлении США и ЕС на прикаспийские государства

Патрушев заявил о давлении США и ЕС на прикаспийские государства - РИА Новости, 13.11.2024

Патрушев заявил о давлении США и ЕС на прикаспийские государства

США с союзниками оказывают давление на самостоятельные прикаспийские государства, пытаясь вовлечь их в орбиту своего влияния, заявил помощник президента РФ,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:21

2024-11-13T14:21

2024-11-13T14:21

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николай патрушев

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в мире

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КАСПИЙСК (Дагестан), 13 ноя - РИА Новости. США с союзниками оказывают давление на самостоятельные прикаспийские государства, пытаясь вовлечь их в орбиту своего влияния, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. "К Каспийскому региону сохраняется повышенное внимание со стороны США и Евросоюза, которые продолжают попытки оказать тотальное давление на государства, проводящие самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, для вовлечения их в свою орбиту влияния", - сказал Патрушев в ходе совещания на базе кораблей пограничного управления ФСБ России по Дагестану.

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россия, сша, николай патрушев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, безопасность