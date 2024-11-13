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Патрушев заявил о давлении США и ЕС на прикаспийские государства - РИА Новости, 13.11.2024
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14:21 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/patrushev-1983527230.html
Патрушев заявил о давлении США и ЕС на прикаспийские государства
Патрушев заявил о давлении США и ЕС на прикаспийские государства - РИА Новости, 13.11.2024
Патрушев заявил о давлении США и ЕС на прикаспийские государства
США с союзниками оказывают давление на самостоятельные прикаспийские государства, пытаясь вовлечь их в орбиту своего влияния, заявил помощник президента РФ,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:21
2024-11-13T14:21
россия
сша
николай патрушев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
безопасность
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КАСПИЙСК (Дагестан), 13 ноя - РИА Новости. США с союзниками оказывают давление на самостоятельные прикаспийские государства, пытаясь вовлечь их в орбиту своего влияния, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. "К Каспийскому региону сохраняется повышенное внимание со стороны США и Евросоюза, которые продолжают попытки оказать тотальное давление на государства, проводящие самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, для вовлечения их в свою орбиту влияния", - сказал Патрушев в ходе совещания на базе кораблей пограничного управления ФСБ России по Дагестану.
https://ria.ru/20241111/patrushev-1983150961.html
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россия, сша, николай патрушев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, безопасность
Россия, США, Николай Патрушев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире, Безопасность
Патрушев заявил о давлении США и ЕС на прикаспийские государства

Патрушев: США и ЕС хотят вовлечь прикаспийские государства в орбиту влияния

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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КАСПИЙСК (Дагестан), 13 ноя - РИА Новости. США с союзниками оказывают давление на самостоятельные прикаспийские государства, пытаясь вовлечь их в орбиту своего влияния, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.
"К Каспийскому региону сохраняется повышенное внимание со стороны США и Евросоюза, которые продолжают попытки оказать тотальное давление на государства, проводящие самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, для вовлечения их в свою орбиту влияния", - сказал Патрушев в ходе совещания на базе кораблей пограничного управления ФСБ России по Дагестану.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Под удар США и Британии могут попасть морские кабели связи, заявил Патрушев
11 ноября, 17:29
 
РоссияСШАНиколай ПатрушевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В миреБезопасность
 
 
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