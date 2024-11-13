https://ria.ru/20241113/patrushev-1983522549.html

Патрушев призвал усилить корабельный состав российской погранслужбы

Патрушев призвал усилить корабельный состав российской погранслужбы - РИА Новости, 13.11.2024

Патрушев призвал усилить корабельный состав российской погранслужбы

Корабельный состав органов ФСБ должен быть усилен в условиях террористической угрозы от иностранных спецслужб и формирований, заявил помощник президента РФ,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:13

2024-11-13T14:13

2024-11-13T14:57

россия

азербайджан

каспийск

безопасность

николай патрушев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КАСПИЙСК (Дагестан), 13 ноя - РИА Новости. Корабельный состав органов ФСБ должен быть усилен в условиях террористической угрозы от иностранных спецслужб и формирований, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания на базе кораблей Пограничного управления ФСБ России по Дагестану."Сохраняются террористические угрозы, исходящие от иностранных спецслужб и вооруженных формирований, международных террористических и экстремистских организаций, - обратил внимание Патрушев. - В этих условиях корабельный состав органов Федеральной службы безопасности во взаимодействии с другими силами органов ФСБ и силами ВМФ должен решить задачи по нейтрализации угроз безопасности в морском пространстве, надежно обеспечить защиту и охрану государственной границы"."Решению этих важных задач будет способствовать развитие корабельного состава, совершенствование подготовки экипажей, системы управления, связи и освещения обстановки, условий базирования и обеспечения корабельного состава", - добавил он.Патрушев на базе кораблей погрануправления ознакомился с ходом боевого дежурства сил подразделения, оснащением сторожевыми кораблями и вооружениями, подготовкой моряков-пограничников. Помощник президента РФ обсудил вопросы совершенствования работы пограничников с начальником погрануправления Андреем Карпенко, подняв также вопрос международного сотрудничества в каспийской акватории и итоги прошедших совместных учений погранведомств РФ и Азербайджана.Председатель Морской коллегии - директор ФСБ в 1999-2008 годах - также возложил в Каспийске венок к мемориалу в память о погибших в результате теракта в ноябре 1996 года. Тогда террористы взорвали девятиэтажный жилой дом, где жили семьи пограничников.В церемонии возложения цветов принял также участие глава Дагестана Сергей Меликов. Под Адажио Альбинони к мраморной стеле на месте обрушившегося в результате теракта дома цветы возложили военнослужащие Каспийского пограничного отряда, школьники из "Юнармии" и общественность Каспийска.

https://ria.ru/20241111/patrushev-1983150961.html

https://ria.ru/20241111/vmf-1983147229.html

россия

азербайджан

каспийск

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россия, азербайджан, каспийск, безопасность, николай патрушев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)