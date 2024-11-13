Рейтинг@Mail.ru
Патрушев призвал усилить корабельный состав российской погранслужбы - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 13.11.2024 (обновлено: 14:57 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/patrushev-1983522549.html
Патрушев призвал усилить корабельный состав российской погранслужбы
Патрушев призвал усилить корабельный состав российской погранслужбы - РИА Новости, 13.11.2024
Патрушев призвал усилить корабельный состав российской погранслужбы
Корабельный состав органов ФСБ должен быть усилен в условиях террористической угрозы от иностранных спецслужб и формирований, заявил помощник президента РФ,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:13
2024-11-13T14:57
россия
азербайджан
каспийск
безопасность
николай патрушев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_285:0:2958:1504_1920x0_80_0_0_fa224e388555a849e43849879c87627c.jpg
КАСПИЙСК (Дагестан), 13 ноя - РИА Новости. Корабельный состав органов ФСБ должен быть усилен в условиях террористической угрозы от иностранных спецслужб и формирований, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания на базе кораблей Пограничного управления ФСБ России по Дагестану."Сохраняются террористические угрозы, исходящие от иностранных спецслужб и вооруженных формирований, международных террористических и экстремистских организаций, - обратил внимание Патрушев. - В этих условиях корабельный состав органов Федеральной службы безопасности во взаимодействии с другими силами органов ФСБ и силами ВМФ должен решить задачи по нейтрализации угроз безопасности в морском пространстве, надежно обеспечить защиту и охрану государственной границы"."Решению этих важных задач будет способствовать развитие корабельного состава, совершенствование подготовки экипажей, системы управления, связи и освещения обстановки, условий базирования и обеспечения корабельного состава", - добавил он.Патрушев на базе кораблей погрануправления ознакомился с ходом боевого дежурства сил подразделения, оснащением сторожевыми кораблями и вооружениями, подготовкой моряков-пограничников. Помощник президента РФ обсудил вопросы совершенствования работы пограничников с начальником погрануправления Андреем Карпенко, подняв также вопрос международного сотрудничества в каспийской акватории и итоги прошедших совместных учений погранведомств РФ и Азербайджана.Председатель Морской коллегии - директор ФСБ в 1999-2008 годах - также возложил в Каспийске венок к мемориалу в память о погибших в результате теракта в ноябре 1996 года. Тогда террористы взорвали девятиэтажный жилой дом, где жили семьи пограничников.В церемонии возложения цветов принял также участие глава Дагестана Сергей Меликов. Под Адажио Альбинони к мраморной стеле на месте обрушившегося в результате теракта дома цветы возложили военнослужащие Каспийского пограничного отряда, школьники из "Юнармии" и общественность Каспийска.
https://ria.ru/20241111/patrushev-1983150961.html
https://ria.ru/20241111/vmf-1983147229.html
россия
азербайджан
каспийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_c0a2a8be5e1bea6a891c7c5cf88b9104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, азербайджан, каспийск, безопасность, николай патрушев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Азербайджан, Каспийск, Безопасность, Николай Патрушев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Патрушев призвал усилить корабельный состав российской погранслужбы

Патрушев призвал усилить корабельный состав погранслужбы из-за зарубежных угроз

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАСПИЙСК (Дагестан), 13 ноя - РИА Новости. Корабельный состав органов ФСБ должен быть усилен в условиях террористической угрозы от иностранных спецслужб и формирований, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания на базе кораблей Пограничного управления ФСБ России по Дагестану.
"Сохраняются террористические угрозы, исходящие от иностранных спецслужб и вооруженных формирований, международных террористических и экстремистских организаций, - обратил внимание Патрушев. - В этих условиях корабельный состав органов Федеральной службы безопасности во взаимодействии с другими силами органов ФСБ и силами ВМФ должен решить задачи по нейтрализации угроз безопасности в морском пространстве, надежно обеспечить защиту и охрану государственной границы".
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Под удар США и Британии могут попасть морские кабели связи, заявил Патрушев
11 ноября, 17:29
"Решению этих важных задач будет способствовать развитие корабельного состава, совершенствование подготовки экипажей, системы управления, связи и освещения обстановки, условий базирования и обеспечения корабельного состава", - добавил он.
Патрушев на базе кораблей погрануправления ознакомился с ходом боевого дежурства сил подразделения, оснащением сторожевыми кораблями и вооружениями, подготовкой моряков-пограничников. Помощник президента РФ обсудил вопросы совершенствования работы пограничников с начальником погрануправления Андреем Карпенко, подняв также вопрос международного сотрудничества в каспийской акватории и итоги прошедших совместных учений погранведомств РФ и Азербайджана.
Председатель Морской коллегии - директор ФСБ в 1999-2008 годах - также возложил в Каспийске венок к мемориалу в память о погибших в результате теракта в ноябре 1996 года. Тогда террористы взорвали девятиэтажный жилой дом, где жили семьи пограничников.
В церемонии возложения цветов принял также участие глава Дагестана Сергей Меликов. Под Адажио Альбинони к мраморной стеле на месте обрушившегося в результате теракта дома цветы возложили военнослужащие Каспийского пограничного отряда, школьники из "Юнармии" и общественность Каспийска.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Патрушев рассказал о задачах ВМФ по пересмотру ядерной доктрины
11 ноября, 17:21
 
РоссияАзербайджанКаспийскБезопасностьНиколай ПатрушевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала