https://ria.ru/20241113/patrushev-1983522549.html
Патрушев призвал усилить корабельный состав российской погранслужбы
Патрушев призвал усилить корабельный состав российской погранслужбы - РИА Новости, 13.11.2024
Патрушев призвал усилить корабельный состав российской погранслужбы
Корабельный состав органов ФСБ должен быть усилен в условиях террористической угрозы от иностранных спецслужб и формирований, заявил помощник президента РФ,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:13
2024-11-13T14:13
2024-11-13T14:57
россия
азербайджан
каспийск
безопасность
николай патрушев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КАСПИЙСК (Дагестан), 13 ноя - РИА Новости. Корабельный состав органов ФСБ должен быть усилен в условиях террористической угрозы от иностранных спецслужб и формирований, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания на базе кораблей Пограничного управления ФСБ России по Дагестану."Сохраняются террористические угрозы, исходящие от иностранных спецслужб и вооруженных формирований, международных террористических и экстремистских организаций, - обратил внимание Патрушев. - В этих условиях корабельный состав органов Федеральной службы безопасности во взаимодействии с другими силами органов ФСБ и силами ВМФ должен решить задачи по нейтрализации угроз безопасности в морском пространстве, надежно обеспечить защиту и охрану государственной границы"."Решению этих важных задач будет способствовать развитие корабельного состава, совершенствование подготовки экипажей, системы управления, связи и освещения обстановки, условий базирования и обеспечения корабельного состава", - добавил он.Патрушев на базе кораблей погрануправления ознакомился с ходом боевого дежурства сил подразделения, оснащением сторожевыми кораблями и вооружениями, подготовкой моряков-пограничников. Помощник президента РФ обсудил вопросы совершенствования работы пограничников с начальником погрануправления Андреем Карпенко, подняв также вопрос международного сотрудничества в каспийской акватории и итоги прошедших совместных учений погранведомств РФ и Азербайджана.Председатель Морской коллегии - директор ФСБ в 1999-2008 годах - также возложил в Каспийске венок к мемориалу в память о погибших в результате теракта в ноябре 1996 года. Тогда террористы взорвали девятиэтажный жилой дом, где жили семьи пограничников.В церемонии возложения цветов принял также участие глава Дагестана Сергей Меликов. Под Адажио Альбинони к мраморной стеле на месте обрушившегося в результате теракта дома цветы возложили военнослужащие Каспийского пограничного отряда, школьники из "Юнармии" и общественность Каспийска.
https://ria.ru/20241111/patrushev-1983150961.html
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россия, азербайджан, каспийск, безопасность, николай патрушев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Азербайджан, Каспийск, Безопасность, Николай Патрушев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Патрушев призвал усилить корабельный состав российской погранслужбы
Патрушев призвал усилить корабельный состав погранслужбы из-за зарубежных угроз
КАСПИЙСК (Дагестан), 13 ноя - РИА Новости. Корабельный состав органов ФСБ должен быть усилен в условиях террористической угрозы от иностранных спецслужб и формирований, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания на базе кораблей Пограничного управления ФСБ России по Дагестану.
"Сохраняются террористические угрозы, исходящие от иностранных спецслужб и вооруженных формирований, международных террористических и экстремистских организаций, - обратил внимание Патрушев. - В этих условиях корабельный состав органов Федеральной службы безопасности во взаимодействии с другими силами органов ФСБ и силами ВМФ должен решить задачи по нейтрализации угроз безопасности в морском пространстве, надежно обеспечить защиту и охрану государственной границы".
"Решению этих важных задач будет способствовать развитие корабельного состава, совершенствование подготовки экипажей, системы управления, связи и освещения обстановки, условий базирования и обеспечения корабельного состава", - добавил он.
Патрушев на базе кораблей погрануправления ознакомился с ходом боевого дежурства сил подразделения, оснащением сторожевыми кораблями и вооружениями, подготовкой моряков-пограничников. Помощник президента РФ обсудил вопросы совершенствования работы пограничников с начальником погрануправления Андреем Карпенко, подняв также вопрос международного сотрудничества в каспийской акватории и итоги прошедших совместных учений погранведомств РФ и Азербайджана
.
Председатель Морской коллегии - директор ФСБ в 1999-2008 годах - также возложил в Каспийске
венок к мемориалу в память о погибших в результате теракта в ноябре 1996 года. Тогда террористы взорвали девятиэтажный жилой дом, где жили семьи пограничников.
В церемонии возложения цветов принял также участие глава Дагестана Сергей Меликов. Под Адажио Альбинони к мраморной стеле на месте обрушившегося в результате теракта дома цветы возложили военнослужащие Каспийского пограничного отряда, школьники из "Юнармии" и общественность Каспийска.