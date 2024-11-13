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Паслер: регион расширил меры поддержки пострадавших от весеннего паводка - РИА Новости, 13.11.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
19:12 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/pasler-1983608459.html
Паслер: регион расширил меры поддержки пострадавших от весеннего паводка
Паслер: регион расширил меры поддержки пострадавших от весеннего паводка - РИА Новости, 13.11.2024
Паслер: регион расширил меры поддержки пострадавших от весеннего паводка
Правительство Оренбургской области приняло ряд важных решений, которые необходимы для завершения работы с выплатами пострадавшим от паводка, в том числе и с... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T19:12
2024-11-13T19:12
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Правительство Оренбургской области приняло ряд важных решений, которые необходимы для завершения работы с выплатами пострадавшим от паводка, в том числе и с перечислением жителям индексации за капремонт, сообщил глава региона Денис Паслер в своем телеграм-канале."Выплаты на капремонт жилых помещений и по свидетельствам за утраченное жилье получили уже более 20 тысяч оренбуржцев на сумму 14,2 миллиарда рублей. На проведение капитального ремонта жилья оренбуржцы получили 10,8 миллиарда рублей – почти 18,2 тысячи человек. С начала сентября выплаты идут из расчета девять тысяч рублей за квадратный метр. Из 11,6 тысячи человек, получивших ранее выплату из расчета семь тысяч за квадратный метр, 7,7 тысячи оренбуржцев уже получили индексацию", – написал Паслер.По его словам, до конца ноября планируется закончить работу со всеми выплатами по жилью, включая индексацию. Для этого дополнительно выделят один миллиард рублей из регионального бюджета."Принял решение расширить категории получателей региональной меры поддержки, имеющих второе жилье площадью более 18 квадратных метров. Дал поручение подготовить изменения в постановление и включить в него пенсионеров по выслуге лет, а не только по старости, – отметил Паслер.Ранее, по решению губернатора в дополнение к федеральным, в Оренбуржье были приняты региональные меры поддержки пострадавших от беспрецедентного по масштабам паводка. Такие как выплаты по 75 тысяч рублей владельцам дачных строений, выплаты льготным категориям, в чьей собственности кроме пострадавшего, есть второе жилье с долей более 18 квадратных метров на человека.
https://ria.ru/20241112/pasler-1983392537.html
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оренбургская область, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер

Паслер: регион расширил меры поддержки пострадавших от весеннего паводка

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Правительство Оренбургской области приняло ряд важных решений, которые необходимы для завершения работы с выплатами пострадавшим от паводка, в том числе и с перечислением жителям индексации за капремонт, сообщил глава региона Денис Паслер в своем телеграм-канале.
"Выплаты на капремонт жилых помещений и по свидетельствам за утраченное жилье получили уже более 20 тысяч оренбуржцев на сумму 14,2 миллиарда рублей. На проведение капитального ремонта жилья оренбуржцы получили 10,8 миллиарда рублей – почти 18,2 тысячи человек. С начала сентября выплаты идут из расчета девять тысяч рублей за квадратный метр. Из 11,6 тысячи человек, получивших ранее выплату из расчета семь тысяч за квадратный метр, 7,7 тысячи оренбуржцев уже получили индексацию", – написал Паслер.
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По его словам, до конца ноября планируется закончить работу со всеми выплатами по жилью, включая индексацию. Для этого дополнительно выделят один миллиард рублей из регионального бюджета.
"Принял решение расширить категории получателей региональной меры поддержки, имеющих второе жилье площадью более 18 квадратных метров. Дал поручение подготовить изменения в постановление и включить в него пенсионеров по выслуге лет, а не только по старости, – отметил Паслер.
Ранее, по решению губернатора в дополнение к федеральным, в Оренбуржье были приняты региональные меры поддержки пострадавших от беспрецедентного по масштабам паводка. Такие как выплаты по 75 тысяч рублей владельцам дачных строений, выплаты льготным категориям, в чьей собственности кроме пострадавшего, есть второе жилье с долей более 18 квадратных метров на человека.
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Оренбургская областьОренбургская областьДенис Паслер
 
 
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