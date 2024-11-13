https://ria.ru/20241113/pashaev-1983612647.html

Бывшему адвокату Пашаеву продлили арест по делу о мошенничестве

Бывшему адвокату Пашаеву продлили арест по делу о мошенничестве - РИА Новости, 13.11.2024

Бывшему адвокату Пашаеву продлили арест по делу о мошенничестве

Военный суд в Москве продлил до 15 января арест экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T19:29

2024-11-13T19:29

2024-11-13T19:36

эльман пашаев

общество

елена блиновская

россия

москва

михаил ефремов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Военный суд в Москве продлил до 15 января арест экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Срок содержания под стражей в отношении Эльмана Пашаева продлен на два месяца, до 15 января 2025 года, по ходатайству военных следственных органов СК России", - сказал собеседник агентства.Против Пашаева военными следователями СК РФ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов".Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.

https://ria.ru/20241113/blinovskaja-1983512085.html

https://ria.ru/20241107/lerchek-1982401707.html

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эльман пашаев, общество, елена блиновская, россия, москва, михаил ефремов, следственный комитет россии (ск рф)