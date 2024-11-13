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Бывшему адвокату Пашаеву продлили арест по делу о мошенничестве - РИА Новости, 13.11.2024
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19:29 13.11.2024 (обновлено: 19:36 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/pashaev-1983612647.html
Бывшему адвокату Пашаеву продлили арест по делу о мошенничестве
Бывшему адвокату Пашаеву продлили арест по делу о мошенничестве - РИА Новости, 13.11.2024
Бывшему адвокату Пашаеву продлили арест по делу о мошенничестве
Военный суд в Москве продлил до 15 января арест экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T19:29
2024-11-13T19:36
эльман пашаев
общество
елена блиновская
россия
москва
михаил ефремов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Военный суд в Москве продлил до 15 января арест экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Срок содержания под стражей в отношении Эльмана Пашаева продлен на два месяца, до 15 января 2025 года, по ходатайству военных следственных органов СК России", - сказал собеседник агентства.Против Пашаева военными следователями СК РФ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов".Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
https://ria.ru/20241113/blinovskaja-1983512085.html
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эльман пашаев, общество, елена блиновская, россия, москва, михаил ефремов, следственный комитет россии (ск рф)
Эльман Пашаев, Общество, Елена Блиновская, Россия, Москва, Михаил Ефремов, Следственный комитет России (СК РФ)
Бывшему адвокату Пашаеву продлили арест по делу о мошенничестве

Бывшему адвокату Пашаеву продлили арест на два месяца по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБывший адвокат Эльман Пашаев перед заседанием суда в Москве
Бывший адвокат Эльман Пашаев перед заседанием суда в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бывший адвокат Эльман Пашаев перед заседанием суда в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Военный суд в Москве продлил до 15 января арест экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Срок содержания под стражей в отношении Эльмана Пашаева продлен на два месяца, до 15 января 2025 года, по ходатайству военных следственных органов СК России", - сказал собеседник агентства.
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Вчера, 13:41
Против Пашаева военными следователями СК РФ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.
Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов".
Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
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7 ноября, 12:49
 
Эльман ПашаевОбществоЕлена БлиновскаяРоссияМоскваМихаил ЕфремовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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