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Microsoft прекратит поддержку старого приложения Outlook - РИА Новости, 13.11.2024
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20:46 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/outlook--1983621201.html
Microsoft прекратит поддержку старого приложения Outlook
Microsoft прекратит поддержку старого приложения Outlook - РИА Новости, 13.11.2024
Microsoft прекратит поддержку старого приложения Outlook
Microsoft с 31 декабря прекратит поддержку старой версии Outlook, а также приложений "Почта Windows", "Календарь" и "Люди"; переведет пользователей на новую... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T20:46
2024-11-13T20:46
в мире
вашингтон (штат)
билл гейтс
microsoft corporation
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Microsoft с 31 декабря прекратит поддержку старой версии Outlook, а также приложений "Почта Windows", "Календарь" и "Люди"; переведет пользователей на новую версию Outlook, следует из пресс-релиза компании. "Поддержка приложений "Почта Windows", "Календарь" и "Люди" завершится 31 декабря 2024 года. В настоящее время мы занимаемся переводом существующих пользователей на новую версию Outlook для Windows", - говорится в сообщении. Отмечается, что после 31 декабря пользователи не смогут отправлять электронные письма и получать их с помощью приложений Windows "Почта" и "Календарь". Все сообщения электронной почты, хранящиеся в трех приложениях, можно экспортировать. Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft разработала операционную систему Windows.
https://ria.ru/20241008/sud-1977040360.html
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в мире, вашингтон (штат), билл гейтс, microsoft corporation
В мире, Вашингтон (штат), Билл Гейтс, Microsoft Corporation
Microsoft прекратит поддержку старого приложения Outlook

Microsoft прекратит поддержку старого приложения Outlook с 31 декабря

© iStock.com / seb_raДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© iStock.com / seb_ra
Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Microsoft с 31 декабря прекратит поддержку старой версии Outlook, а также приложений "Почта Windows", "Календарь" и "Люди"; переведет пользователей на новую версию Outlook, следует из пресс-релиза компании.
"Поддержка приложений "Почта Windows", "Календарь" и "Люди" завершится 31 декабря 2024 года. В настоящее время мы занимаемся переводом существующих пользователей на новую версию Outlook для Windows", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после 31 декабря пользователи не смогут отправлять электронные письма и получать их с помощью приложений Windows "Почта" и "Календарь". Все сообщения электронной почты, хранящиеся в трех приложениях, можно экспортировать.
Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft разработала операционную систему Windows.
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