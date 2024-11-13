https://ria.ru/20241113/oshibka-1983460894.html

В Финляндии признали ужасную ошибку в отношении России

В Финляндии признали ужасную ошибку в отношении России - РИА Новости, 13.11.2024

В Финляндии признали ужасную ошибку в отношении России

Настраивать Финляндию против России вступлением в НАТО было ошибкой, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:30

2024-11-13T11:30

2024-11-13T13:31

финляндия

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сша

дмитрий киселев

владимир путин

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Настраивать Финляндию против России вступлением в НАТО было ошибкой, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х."Военизировать Финляндию против России посредством вступления в НАТО и подписания оборонного соглашения с США — самое ужасное геополитическое решение в Европе со времен раздела Германии в 1945 году", — заявил он.Малинен также призвал к выводу всех американских солдат с территории страны.Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.Как заявлял Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов. Так, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.

https://ria.ru/20241112/evropa-1983315825.html

финляндия

россия

сша

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финляндия, россия, сша, дмитрий киселев, владимир путин, нато, в мире