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В Финляндии признали ужасную ошибку в отношении России
В Финляндии признали ужасную ошибку в отношении России - РИА Новости, 13.11.2024
В Финляндии признали ужасную ошибку в отношении России
Настраивать Финляндию против России вступлением в НАТО было ошибкой, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:30
2024-11-13T11:30
2024-11-13T13:31
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Настраивать Финляндию против России вступлением в НАТО было ошибкой, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х."Военизировать Финляндию против России посредством вступления в НАТО и подписания оборонного соглашения с США — самое ужасное геополитическое решение в Европе со времен раздела Германии в 1945 году", — заявил он.Малинен также призвал к выводу всех американских солдат с территории страны.Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.Как заявлял Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов. Так, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
https://ria.ru/20241112/evropa-1983315825.html
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Финляндия, Россия, США, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, НАТО, В мире
В Финляндии признали ужасную ошибку в отношении России
Профессор Малинен: настраивать Финляндию против России было ошибкой