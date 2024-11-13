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Девушку из оренбургского Орска оштрафовали за фото на фоне радужного флага - РИА Новости, 13.11.2024
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13:49 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/orsk-1983513587.html
Девушку из оренбургского Орска оштрафовали за фото на фоне радужного флага
Девушку из оренбургского Орска оштрафовали за фото на фоне радужного флага - РИА Новости, 13.11.2024
Девушку из оренбургского Орска оштрафовали за фото на фоне радужного флага
Октябрьский районный суд оренбургского Орска оштрафовал на тысячу рублей девушку за размещение в соцсети своей фотографии, снятой на фоне флага экстремистского... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:49
2024-11-13T13:49
происшествия
россия
орск
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УФА, 13 ноя – РИА Новости. Октябрьский районный суд оренбургского Орска оштрафовал на тысячу рублей девушку за размещение в соцсети своей фотографии, снятой на фоне флага экстремистского и запрещенного в РФ движения ЛГБТ*, сообщила пресс-служба суда. Суду девушка пояснила, что данный флаг она повесила у себя дома, сфотографировалась и разместила на своей странице в социальной сети. При этом она знала, что движение ЛГБТ* и его структурные подразделения, а также их деятельность на территории РФ запрещены, но совершила ошибку, сообщает пресс-служба. Суд рассматривал дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ. "Девушка указала, что активисткой экстремистского сообщества она не является, просила суд назначить минимально возможное наказание. Постановлением суда, с учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначил правонарушительнице наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей", - сообщает суд. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано, добавили в суде.*Запрещенная в России экстремистская организация
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происшествия, россия, орск
Происшествия, Россия, Орск
Девушку из оренбургского Орска оштрафовали за фото на фоне радужного флага

Суд оштрафовал девушку из оренбургского Орска за фото на фоне радужного флага

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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УФА, 13 ноя – РИА Новости. Октябрьский районный суд оренбургского Орска оштрафовал на тысячу рублей девушку за размещение в соцсети своей фотографии, снятой на фоне флага экстремистского и запрещенного в РФ движения ЛГБТ*, сообщила пресс-служба суда.
Суду девушка пояснила, что данный флаг она повесила у себя дома, сфотографировалась и разместила на своей странице в социальной сети. При этом она знала, что движение ЛГБТ* и его структурные подразделения, а также их деятельность на территории РФ запрещены, но совершила ошибку, сообщает пресс-служба.
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Суд рассматривал дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ.
"Девушка указала, что активисткой экстремистского сообщества она не является, просила суд назначить минимально возможное наказание. Постановлением суда, с учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначил правонарушительнице наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей", - сообщает суд.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано, добавили в суде.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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