https://ria.ru/20241113/orsk-1983513587.html

Девушку из оренбургского Орска оштрафовали за фото на фоне радужного флага

Девушку из оренбургского Орска оштрафовали за фото на фоне радужного флага - РИА Новости, 13.11.2024

Девушку из оренбургского Орска оштрафовали за фото на фоне радужного флага

Октябрьский районный суд оренбургского Орска оштрафовал на тысячу рублей девушку за размещение в соцсети своей фотографии, снятой на фоне флага экстремистского... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:49

2024-11-13T13:49

2024-11-13T13:49

происшествия

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УФА, 13 ноя – РИА Новости. Октябрьский районный суд оренбургского Орска оштрафовал на тысячу рублей девушку за размещение в соцсети своей фотографии, снятой на фоне флага экстремистского и запрещенного в РФ движения ЛГБТ*, сообщила пресс-служба суда. Суду девушка пояснила, что данный флаг она повесила у себя дома, сфотографировалась и разместила на своей странице в социальной сети. При этом она знала, что движение ЛГБТ* и его структурные подразделения, а также их деятельность на территории РФ запрещены, но совершила ошибку, сообщает пресс-служба. Суд рассматривал дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ. "Девушка указала, что активисткой экстремистского сообщества она не является, просила суд назначить минимально возможное наказание. Постановлением суда, с учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначил правонарушительнице наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей", - сообщает суд. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано, добавили в суде.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20241007/propaganda-1976810057.html

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происшествия, россия, орск