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"Погибнут многие". О чем предупреждал мир главный оракул Европы - РИА Новости, 13.11.2024
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13:55 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/orakul-1983515786.html
"Погибнут многие". О чем предупреждал мир главный оракул Европы
"Погибнут многие". О чем предупреждал мир главный оракул Европы - РИА Новости, 13.11.2024
"Погибнут многие". О чем предупреждал мир главный оракул Европы
Апокалипсис не за горами. А виноват в нем будет один единственный человек. Почти тысячу лет назад такой диагноз миру поставил французский провидец Ригорд. И... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:55
2024-11-13T13:55
европа
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Апокалипсис не за горами. А виноват в нем будет один единственный человек. Почти тысячу лет назад такой диагноз миру поставил французский провидец Ригорд. И даже назвал первые признаки надвигающегося конца света. Многое уже сбылось.Отшельник из Сен-ДениЭто сегодня Сен-Дени – коммуна, вплотную прилегающая к Парижу. А в XII столетии это был небольшой городок. Но уже тогда его слава разносилась на многие-многие мили. Ведь в здешней обители проживал знаменитый монах Ригорд.В монастырском архиве до сих пор хранятся его рукописи. Он родился приблизительно в середине века. В юности выучился на врача, практиковал в Тулузе. В свободное время сочинял исторические и философские трактаты.Особой популярностью у современников пользовался его труд "Дело короля франков Филиппа Августа". Оно и понятно, ведь факты прошлого и настоящего переплелись здесь с туманными намеками на далекое будущее.Неудивительно, что в народе книгу быстро окрестили "хроникой Апокалипсиса". И если в Средние века понять, о чем предупреждал старый Ригорд, было трудно, то в XXI страшные истины всплыли на поверхность.В Европе – пустыняИз нескольких пророчеств аббата три уже сбылись. Первое рассказывает о неистовой силе ветра, что будет бушевать на планете. "Сначала морской прибой поднимет могучие ветры, – писал Ригорд. – Они внушат сильный страх в душах людей, поднимут песок и пыль, закрывая деревья и башни собою".Затем в небесах раздастся грохот. Земля задрожит, и ужас поселится в сердцах многих. Тогда с запада налетит страшный ураган и заметет песком "земли Египетские, Эфиопские и Римские". Когда же пройдут вихри, исполнятся "пять загадочных чудес".Невольно приходит мысль: не то ли самое наблюдал мир, когда в октябре 2024-го Европу накрыло гигантское оранжевое облако. Песок, который через Средиземное море принесло с пустыни Сахара, сгустился над Старым Светом.Редкое и пугающее явление наблюдали в Словакии, Чехии, Португалии и Швейцарии, Германии. Небо в одночасье стало ярко-оранжевым, а на землю падала пыль, покрывая толстым слоем дома, автомобили и дороги.В Греции же многие тогда и вовсе заговорили о "настоящем Апокалипсисе": Солнца почти не видно, небо стало кроваво-красным, сам воздух будто раскалился до предела.Другую часть земного шара примерно в это же время сотрясали землетрясения. Сначала – у берегов Владивостока (магнитудой в 4.6), затем сильные толчки почувствовали жители Аргентине (магнитудой 5,7), наконец, в Индонезии (магнитуда 5,8). Как видно, показатели колебаний земной коры постоянно росли.Шлейф несчастийЗатем Ригорд сообщает о "некоей звезде с хвостом". Видимо, комете. После нее "начнутся в странах бунты, разрушения и кровавые беспорядки". Дожди прекратятся, повсеместно наступит засуха. Из-за неурожаев начнутся войны. "И много крови прольется от запада до востока, – плачем аббат. – И будут страдать и притеснение терпеть все праведные, и церковь не сможет утешить их".В середине осени жители многих стран увидели одну из самых ярких за последние десятилетия комет последних десятилетий — C/2023 A3. В октябре она оказалась на минимальном расстоянии от Земли — около 70 млн км. Эзотерики и охотники за сенсациями тут же объявили: это именно то, о чем писал Ригорд.Кроме того, 2024-й отмечен сильной засухой в Средиземноморье. Об этом свидетельствуют данные европейских климатологов. Вдобавок аномально активизировался Эль-Ниньо — колебание температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Это представляет серьезную угрозу для климата на всей Земле. для климата всей планеты.Самое страшное – впередиТретье, о чем предупреждал французский провидец, – затмение Солнца, которое поначалу напоминает огонь". Затем дневное светило скроется полностью, и наступить тьма "как полночь без лунного света".В этом году произошло сразу два затмения. Первое – полное – длилось почти пять минут. Отчетливо наблюдали его на американском континенте. Второе – кольцеобразное – произошло в начале октября. и длилось без малого восемь минут.Третье затмение ожидается в конце марта 2025-го. по прогнозам астрономов, наблюдать его смогут сразу в нескольких частях света – в Европе, на севере России и в Африке. Остается неизвестным, о каком именно затмении сообщил потомкам Ригорд.Как и то, что скрывается за его последним пророчеством – "о двух лицах". Первая придет с Востока. Там родится "мудрец, знающий мудрость прошлого и истины будущего". Ему суждено стать "защитником справедливости и закона". Мудрец с Востока вернет людям "подлинные нравы" и освободит заблудших от "оков невежества".Но ему навстречу выйдет "человек с Запада". Он возвысится над всеми, и мир провозгласит его пророком. В руках же у него будет книга, в которой – "его истина". Именно ей западник будет учить многих. Но в итоге, заключает аббат Ригорд, эта истина приведет многие народы к погибели.
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4.7
96
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Европа

"Погибнут многие". О чем предупреждал мир главный оракул Европы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФаза солнечного затмения
Фаза солнечного затмения - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Апокалипсис не за горами. А виноват в нем будет один единственный человек. Почти тысячу лет назад такой диагноз миру поставил французский провидец Ригорд. И даже назвал первые признаки надвигающегося конца света. Многое уже сбылось.

Отшельник из Сен-Дени

Это сегодня Сен-Дени – коммуна, вплотную прилегающая к Парижу. А в XII столетии это был небольшой городок. Но уже тогда его слава разносилась на многие-многие мили. Ведь в здешней обители проживал знаменитый монах Ригорд.
В монастырском архиве до сих пор хранятся его рукописи. Он родился приблизительно в середине века. В юности выучился на врача, практиковал в Тулузе. В свободное время сочинял исторические и философские трактаты.
Особой популярностью у современников пользовался его труд "Дело короля франков Филиппа Августа". Оно и понятно, ведь факты прошлого и настоящего переплелись здесь с туманными намеками на далекое будущее.
Неудивительно, что в народе книгу быстро окрестили "хроникой Апокалипсиса". И если в Средние века понять, о чем предупреждал старый Ригорд, было трудно, то в XXI страшные истины всплыли на поверхность.

В Европе – пустыня

Из нескольких пророчеств аббата три уже сбылись. Первое рассказывает о неистовой силе ветра, что будет бушевать на планете. "Сначала морской прибой поднимет могучие ветры, – писал Ригорд. – Они внушат сильный страх в душах людей, поднимут песок и пыль, закрывая деревья и башни собою".
© AFP 2024 / INA FASSBENDERМужчина привел свою собаку освежиться в частично пересохшем русле Рейна в Кельне, Западная Германия, 18 июля 2022 года
Мужчина привел свою собаку освежиться в частично пересохшем русле Рейна в Кельне, Западная Германия, 18 июля 2022 года - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AFP 2024 / INA FASSBENDER
Мужчина привел свою собаку освежиться в частично пересохшем русле Рейна в Кельне, Западная Германия, 18 июля 2022 года
Затем в небесах раздастся грохот. Земля задрожит, и ужас поселится в сердцах многих. Тогда с запада налетит страшный ураган и заметет песком "земли Египетские, Эфиопские и Римские". Когда же пройдут вихри, исполнятся "пять загадочных чудес".
Невольно приходит мысль: не то ли самое наблюдал мир, когда в октябре 2024-го Европу накрыло гигантское оранжевое облако. Песок, который через Средиземное море принесло с пустыни Сахара, сгустился над Старым Светом.
Редкое и пугающее явление наблюдали в Словакии, Чехии, Португалии и Швейцарии, Германии. Небо в одночасье стало ярко-оранжевым, а на землю падала пыль, покрывая толстым слоем дома, автомобили и дороги.
В Греции же многие тогда и вовсе заговорили о "настоящем Апокалипсисе": Солнца почти не видно, небо стало кроваво-красным, сам воздух будто раскалился до предела.
Другую часть земного шара примерно в это же время сотрясали землетрясения. Сначала – у берегов Владивостока (магнитудой в 4.6), затем сильные толчки почувствовали жители Аргентине (магнитудой 5,7), наконец, в Индонезии (магнитуда 5,8). Как видно, показатели колебаний земной коры постоянно росли.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомета Tsuchinshan-ATLAS в небе в Новосибирской области
Комета Tsuchinshan-ATLAS в небе в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комета Tsuchinshan-ATLAS в небе в Новосибирской области

Шлейф несчастий

Затем Ригорд сообщает о "некоей звезде с хвостом". Видимо, комете. После нее "начнутся в странах бунты, разрушения и кровавые беспорядки". Дожди прекратятся, повсеместно наступит засуха. Из-за неурожаев начнутся войны. "И много крови прольется от запада до востока, – плачем аббат. – И будут страдать и притеснение терпеть все праведные, и церковь не сможет утешить их".
В середине осени жители многих стран увидели одну из самых ярких за последние десятилетия комет последних десятилетий — C/2023 A3. В октябре она оказалась на минимальном расстоянии от Земли — около 70 млн км. Эзотерики и охотники за сенсациями тут же объявили: это именно то, о чем писал Ригорд.
Кроме того, 2024-й отмечен сильной засухой в Средиземноморье. Об этом свидетельствуют данные европейских климатологов. Вдобавок аномально активизировался Эль-Ниньо — колебание температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Это представляет серьезную угрозу для климата на всей Земле. для климата всей планеты.

Самое страшное – впереди

Третье, о чем предупреждал французский провидец, – затмение Солнца, которое поначалу напоминает огонь". Затем дневное светило скроется полностью, и наступить тьма "как полночь без лунного света".
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧастичное солнечное затмение, наблюдаемое на закате вблизи Новосибирска
Частичное солнечное затмение, наблюдаемое на закате вблизи Новосибирска - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичное солнечное затмение, наблюдаемое на закате вблизи Новосибирска
В этом году произошло сразу два затмения. Первое – полное – длилось почти пять минут. Отчетливо наблюдали его на американском континенте. Второе – кольцеобразное – произошло в начале октября. и длилось без малого восемь минут.
Третье затмение ожидается в конце марта 2025-го. по прогнозам астрономов, наблюдать его смогут сразу в нескольких частях света – в Европе, на севере России и в Африке. Остается неизвестным, о каком именно затмении сообщил потомкам Ригорд.
Как и то, что скрывается за его последним пророчеством – "о двух лицах". Первая придет с Востока. Там родится "мудрец, знающий мудрость прошлого и истины будущего". Ему суждено стать "защитником справедливости и закона". Мудрец с Востока вернет людям "подлинные нравы" и освободит заблудших от "оков невежества".
Но ему навстречу выйдет "человек с Запада". Он возвысится над всеми, и мир провозгласит его пророком. В руках же у него будет книга, в которой – "его истина". Именно ей западник будет учить многих. Но в итоге, заключает аббат Ригорд, эта истина приведет многие народы к погибели.
 
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