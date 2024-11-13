https://ria.ru/20241113/opek-1983587793.html

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ОПЕК+

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ОПЕК+ - РИА Новости, 13.11.2024

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ОПЕК+

Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T17:45

2024-11-13T17:45

2024-11-13T17:45

россия

саудовская аравия

владимир путин

опек

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора подчеркнули важность тесной координации в ОПЕК+, эффективность и своевременность мер в этом формате, сообщает пресс-служба Кремля. "Подчеркнута важность продолжения тесной координации в "ОПЕК плюс". Констатирована эффективность и своевременность предпринимаемых в этом формате шагов по обеспечению баланса на глобальном энергетическом рынке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241113/putin-1983581772.html

россия

саудовская аравия

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россия, саудовская аравия, владимир путин, опек