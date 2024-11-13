https://ria.ru/20241113/opasnost-1983411362.html

В Липецкой области отменили воздушную опасность

В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 13.11.2024

В Липецкой области отменили воздушную опасность

Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T00:00

2024-11-13T00:00

2024-11-13T00:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Ведомство объявило об опасности в 23.24 мск, она продлилась 23 минуты. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" по Липецкой области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240620/opasnost-1954131215.html

липецкая область

россия

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2024

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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия