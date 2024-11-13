https://ria.ru/20241113/omv-1983635683.html
OMV заявила, что отсудила деньги у "Газпром экспорта" за недопоставки
OMV заявила, что отсудила деньги у "Газпром экспорта" за недопоставки - РИА Новости, 13.11.2024
OMV заявила, что отсудила деньги у "Газпром экспорта" за недопоставки
Австрийская нефтегазовая компания OMV заявила, что дело о поставках газа в ФРГ от "Газпром экспорта" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T23:52
2024-11-13T23:52
2024-11-13T23:52
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Австрийская нефтегазовая компания OMV заявила, что дело о поставках газа в ФРГ от "Газпром экспорта" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки. "Сегодня компания OMV объявила о получении арбитражного решения по правилам Международной торговой палаты (ICC) в отношении нерегулярных поставок газа в Германию со стороны "Газпром экспорта", которые закончились в сентябре 2022 года… OMV предпринимает шаги по взысканию с "Газпром экспорта" ущерба на основании этого арбитражного решения в размере 230 миллионов евро плюс проценты и издержки", – говорится в сообщении компании. OMV инициировала подачу данного арбитражного запроса в январе 2023 года. Австрийская компания подчеркнула, что предпринимает необходимые дальнейшие шаги для немедленного приведения в исполнение арбитражного решения. "Ожидается, что может произойти ухудшение договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с ООО "Газпром экспорт", включая возможное прекращение поставок газа", – также отметили в компании. Газа от "Газпрома" – частично или полностью – в 2022 году лишились многие страны Европы. Так, весной 2022-го российская компания сократила или прекратила поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном указывая на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту – "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал-Европа" также остановилась, а по украинскому – ощутимо снизилась.
https://ria.ru/20241104/omv-1981745760.html
https://ria.ru/20240619/sud-1953899041.html
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германия, европа, болгария, газпром, omv, северный поток, в мире, австрия, россия
Германия, Европа, Болгария, Газпром, OMV, Северный поток, В мире, Австрия, Россия
OMV заявила, что отсудила деньги у "Газпром экспорта" за недопоставки
Австрийская OMV заявила, что отсудила у "Газпром экспорта" 230 миллионов евро
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Австрийская нефтегазовая компания OMV заявила, что дело о поставках газа в ФРГ от "Газпром экспорта" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки.
"Сегодня компания OMV объявила о получении арбитражного решения по правилам Международной торговой палаты (ICC) в отношении нерегулярных поставок газа в Германию со стороны "Газпром экспорта", которые закончились в сентябре 2022 года… OMV предпринимает шаги по взысканию с "Газпром экспорта" ущерба на основании этого арбитражного решения в размере 230 миллионов евро плюс проценты и издержки", – говорится в сообщении компании.
OMV инициировала подачу данного арбитражного запроса в январе 2023 года.
Австрийская компания подчеркнула, что предпринимает необходимые дальнейшие шаги для немедленного приведения в исполнение арбитражного решения.
"Ожидается, что может произойти ухудшение договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с ООО "Газпром экспорт", включая возможное прекращение поставок газа", – также отметили в компании.
Газа от "Газпрома" – частично или полностью – в 2022 году лишились многие страны Европы
. Так, весной 2022-го российская компания сократила или прекратила поставки в Болгарию
, Польшу
, Финляндию
, Нидерланды
, Германию и Данию
, в основном указывая на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту – "Северному п
отоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал-Европа" также остановилась, а по украинскому – ощутимо снизилась.