В Одессе мобилизовали языкового инспектора-гея под русскую музыку
Страна.ua: в Одессе языкового инспектора мобилизовали под российскую музыку
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Одесский военкомат мобилизовал языкового инспектора-гея, который постоянно предъявлял претензии одесскому бизнесу, требуя заменять русский текст на вывесках на украинский, сообщил Telegram-канал Страна.ua.
Как сам мобилизованный написал в соцсетях, его забрали в ТЦК (Территориальный центр комплектования) из полиции, куда он пришел по причине угроз от тех, чей бизнес он пытался "украинизировать".
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"У меня диагноз от психиатра — тревожно-депрессивное расстройство <…> В салоне автобуса, который меня везет, все время играет русская музыка", — пожаловался Александр в соцсетях.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. В октябре ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.