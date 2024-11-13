https://ria.ru/20241113/odessa-1983618845.html

В Одессе мобилизовали языкового инспектора-гея под русскую музыку

В Одессе мобилизовали языкового инспектора-гея под русскую музыку - РИА Новости, 13.11.2024

В Одессе мобилизовали языкового инспектора-гея под русскую музыку

Одесский военкомат мобилизовал языкового инспектора-гея, который постоянно предъявлял претензии одесскому бизнесу, требуя заменять русский текст на вывесках на... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T20:23

2024-11-13T20:23

2024-11-13T20:23

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Одесский военкомат мобилизовал языкового инспектора-гея, который постоянно предъявлял претензии одесскому бизнесу, требуя заменять русский текст на вывесках на украинский, сообщил Telegram-канал Страна.ua.Как сам мобилизованный написал в соцсетях, его забрали в ТЦК (Территориальный центр комплектования) из полиции, куда он пришел по причине угроз от тех, чей бизнес он пытался "украинизировать"."У меня диагноз от психиатра — тревожно-депрессивное расстройство <…> В салоне автобуса, который меня везет, все время играет русская музыка", — пожаловался Александр в соцсетях.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. В октябре ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241024/mobilizatsiya-1979863655.html

https://ria.ru/20241113/voenkomat-1983597949.html

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