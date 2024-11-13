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В Одессе мобилизовали языкового инспектора-гея под русскую музыку - РИА Новости, 13.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/odessa-1983618845.html
В Одессе мобилизовали языкового инспектора-гея под русскую музыку
В Одессе мобилизовали языкового инспектора-гея под русскую музыку - РИА Новости, 13.11.2024
В Одессе мобилизовали языкового инспектора-гея под русскую музыку
Одесский военкомат мобилизовал языкового инспектора-гея, который постоянно предъявлял претензии одесскому бизнесу, требуя заменять русский текст на вывесках на... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T20:23
2024-11-13T20:23
специальная военная операция на украине
безопасность
в мире
одесса
украина
страна.ua
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Одесский военкомат мобилизовал языкового инспектора-гея, который постоянно предъявлял претензии одесскому бизнесу, требуя заменять русский текст на вывесках на украинский, сообщил Telegram-канал Страна.ua.Как сам мобилизованный написал в соцсетях, его забрали в ТЦК (Территориальный центр комплектования) из полиции, куда он пришел по причине угроз от тех, чей бизнес он пытался "украинизировать"."У меня диагноз от психиатра — тревожно-депрессивное расстройство &lt;…&gt; В салоне автобуса, который меня везет, все время играет русская музыка", — пожаловался Александр в соцсетях.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. В октябре ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241024/mobilizatsiya-1979863655.html
https://ria.ru/20241113/voenkomat-1983597949.html
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безопасность, в мире, одесса, украина, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, В мире, Одесса, Украина, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Одессе мобилизовали языкового инспектора-гея под русскую музыку

Страна.ua: в Одессе языкового инспектора мобилизовали под российскую музыку

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Одесский военкомат мобилизовал языкового инспектора-гея, который постоянно предъявлял претензии одесскому бизнесу, требуя заменять русский текст на вывесках на украинский, сообщил Telegram-канал Страна.ua.
Как сам мобилизованный написал в соцсетях, его забрали в ТЦК (Территориальный центр комплектования) из полиции, куда он пришел по причине угроз от тех, чей бизнес он пытался "украинизировать".
В Украине у мужчины призывного возраста проверяют документы - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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"У меня диагноз от психиатра — тревожно-депрессивное расстройство <…> В салоне автобуса, который меня везет, все время играет русская музыка", — пожаловался Александр в соцсетях.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. В октябре ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Киев - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
На Украине родственники мобилизованных перекрыли въезд в военкомат
Вчера, 18:31
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВ миреОдессаУкраинаСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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