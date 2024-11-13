https://ria.ru/20241113/obstrel-1983517366.html

Украинские войска обстреляли машину скорой помощи в Херсонской области

Украинские войска обстреляли машину скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 13.11.2024

Украинские войска обстреляли машину скорой помощи в Херсонской области

Украинские войска атаковали автомобиль скорой помощи в Херсонской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:57

2024-11-13T13:57

2024-11-13T13:57

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

каховка

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Украинские войска атаковали автомобиль скорой помощи в Херсонской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В селе Новая Збурьевка Голопристанского муниципального округа боевики Зеленского атаковали автомобиль скорой помощи, из-за чего машина получила значительные повреждения. Жертв и пострадавших нет", - написал Сальдо в Telegram-канале. Кроме того, по его словам, в Каховке обстрелом жилых кварталов со стороны ВСУ повреждено два газопровода, без газа остались 90 человек. Аварийные бригады приступят к ремонту в ближайшее время.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, каховка, происшествия