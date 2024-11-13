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Украинские войска обстреляли машину скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 13.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:57 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/obstrel-1983517366.html
Украинские войска обстреляли машину скорой помощи в Херсонской области
Украинские войска обстреляли машину скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 13.11.2024
Украинские войска обстреляли машину скорой помощи в Херсонской области
Украинские войска атаковали автомобиль скорой помощи в Херсонской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:57
2024-11-13T13:57
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
каховка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Украинские войска атаковали автомобиль скорой помощи в Херсонской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В селе Новая Збурьевка Голопристанского муниципального округа боевики Зеленского атаковали автомобиль скорой помощи, из-за чего машина получила значительные повреждения. Жертв и пострадавших нет", - написал Сальдо в Telegram-канале. Кроме того, по его словам, в Каховке обстрелом жилых кварталов со стороны ВСУ повреждено два газопровода, без газа остались 90 человек. Аварийные бригады приступят к ремонту в ближайшее время.
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херсонская область
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Каховка, Происшествия
Украинские войска обстреляли машину скорой помощи в Херсонской области

Сальдо: ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Херсонской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Украинские войска атаковали автомобиль скорой помощи в Херсонской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В селе Новая Збурьевка Голопристанского муниципального округа боевики Зеленского атаковали автомобиль скорой помощи, из-за чего машина получила значительные повреждения. Жертв и пострадавших нет", - написал Сальдо в Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в Каховке обстрелом жилых кварталов со стороны ВСУ повреждено два газопровода, без газа остались 90 человек. Аварийные бригады приступят к ремонту в ближайшее время.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныКаховкаПроисшествия
 
 
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