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Украинские войска обстреляли машину скорой помощи в Херсонской области
Украинские войска обстреляли машину скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 13.11.2024
Украинские войска обстреляли машину скорой помощи в Херсонской области
Украинские войска атаковали автомобиль скорой помощи в Херсонской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:57
2024-11-13T13:57
2024-11-13T13:57
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
каховка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Украинские войска атаковали автомобиль скорой помощи в Херсонской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В селе Новая Збурьевка Голопристанского муниципального округа боевики Зеленского атаковали автомобиль скорой помощи, из-за чего машина получила значительные повреждения. Жертв и пострадавших нет", - написал Сальдо в Telegram-канале. Кроме того, по его словам, в Каховке обстрелом жилых кварталов со стороны ВСУ повреждено два газопровода, без газа остались 90 человек. Аварийные бригады приступят к ремонту в ближайшее время.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Каховка, Происшествия
Украинские войска обстреляли машину скорой помощи в Херсонской области
Сальдо: ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Херсонской области