https://ria.ru/20241113/obrazovanie-1983630142.html
Эксперт рассказал о роли центров ЮНЕСКО в развитии инженерного образования
Эксперт рассказал о роли центров ЮНЕСКО в развитии инженерного образования - РИА Новости, 13.11.2024
Эксперт рассказал о роли центров ЮНЕСКО в развитии инженерного образования
Центры ЮНЕСКО из стран Африки, Азии и ряда европейских государств готовы к обмену лучшими практиками в сфере развития инженерного образования, сообщил РИА... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T22:30
2024-11-13T22:30
2024-11-13T22:30
африка
азия
россия
александр яковенко
юнеско
образование - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Центры ЮНЕСКО из стран Африки, Азии и ряда европейских государств готовы к обмену лучшими практиками в сфере развития инженерного образования, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко. Яковенко в среду выступил в качестве модератора панельной сессии международного форума "Роль инженерного образования и науки в достижении целей устойчивого развития — новые вызовы и решения". Форум проходит в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II, который является первым высшим техническим учебным заведением в России. "Мы активно обсуждаем сегодня роль центров ЮНЕСКО именно в широком смысле развития инженерного образования. И практически все участники форума - а сюда приехали представители около 40 центров ЮНЕСКО, которые охватывают практически все отрасли экономики своих стран - выразили позицию, которая заключается в том, что все эти центры призваны внести свой вклад не только в образование, но и в обмен лучшими практиками, которые существуют в этих странах в плане развития инженерного образования и, соответственно, подготовки специалистов", - рассказал Яковенко. Как пояснил собеседник агентства, центры ЮНЕСКО заинтересованы в том, чтобы преодолеть существующий между ними "информационный разрыв". "Центры созданы ЮНЕСКО, но они работают и живут не в вакууме, а находятся в конкретных странах и призваны служить развитию экономики этих стран. Каждая страна имеет свою специфику, поэтому работа центров направлена на то, чтобы учитывать эту специфику и развивать экономику. Но на сегодняшний день существует информационный разрыв между центрами и есть очень хорошие наработки, которые мы бы хотели получить из других стран, а часть стран... хотела бы эти наработки в области образования, опять же, получить от нас", - добавил он. По оценке Яковенко, форум "Роль инженерного образования и науки в достижении целей устойчивого развития — новые вызовы и решения" имеет широкое прикладное значение и окажет существенное влияние на методологию российского инженерного образования. "Именно результаты этого форума позволят откорректировать ту систему образования, которая у нас существует применительно и к высоким технологиям, и к горному делу", - заключил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, азия, россия, александр яковенко, юнеско, образование - общество
Африка, Азия, Россия, Александр Яковенко, ЮНЕСКО, Образование - Общество
Эксперт рассказал о роли центров ЮНЕСКО в развитии инженерного образования
Яковенко: центры ЮНЕСКО готовы к обмену практиками в инженерном образовании
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Центры ЮНЕСКО из стран Африки, Азии и ряда европейских государств готовы к обмену лучшими практиками в сфере развития инженерного образования, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко.
Яковенко в среду выступил в качестве модератора панельной сессии международного форума "Роль инженерного образования и науки в достижении целей устойчивого развития — новые вызовы и решения". Форум проходит в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II
, который является первым высшим техническим учебным заведением в России
.
"Мы активно обсуждаем сегодня роль центров ЮНЕСКО именно в широком смысле развития инженерного образования. И практически все участники форума - а сюда приехали представители около 40 центров ЮНЕСКО, которые охватывают практически все отрасли экономики своих стран - выразили позицию, которая заключается в том, что все эти центры призваны внести свой вклад не только в образование, но и в обмен лучшими практиками, которые существуют в этих странах в плане развития инженерного образования и, соответственно, подготовки специалистов", - рассказал Яковенко.
Как пояснил собеседник агентства, центры ЮНЕСКО заинтересованы в том, чтобы преодолеть существующий между ними "информационный разрыв".
"Центры созданы ЮНЕСКО, но они работают и живут не в вакууме, а находятся в конкретных странах и призваны служить развитию экономики этих стран. Каждая страна имеет свою специфику, поэтому работа центров направлена на то, чтобы учитывать эту специфику и развивать экономику. Но на сегодняшний день существует информационный разрыв между центрами и есть очень хорошие наработки, которые мы бы хотели получить из других стран, а часть стран... хотела бы эти наработки в области образования, опять же, получить от нас", - добавил он.
По оценке Яковенко, форум "Роль инженерного образования и науки в достижении целей устойчивого развития — новые вызовы и решения" имеет широкое прикладное значение и окажет существенное влияние на методологию российского инженерного образования.
"Именно результаты этого форума позволят откорректировать ту систему образования, которая у нас существует применительно и к высоким технологиям, и к горному делу", - заключил он.