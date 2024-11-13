https://ria.ru/20241113/oblomki-1983457128.html

В Калужской области нашли обломки беспилотника

В Калужской области нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 13.11.2024

В Калужской области нашли обломки беспилотника

Обломки украинского БПЛА обнаружены в Козельском районе Калужской области, на месте работает оперативная группа, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:16

2024-11-13T11:16

2024-11-13T11:30

калужская область

козельский район

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Обломки украинского БПЛА обнаружены в Козельском районе Калужской области, на месте работает оперативная группа, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале."В Козельском районе обнаружены обломки БПЛА. На месте работает оперативная группа", - написал Шапша.Он отметил, что после работы ПВО иногда местные жители находят обломки вражеских БПЛА раньше оперативных служб, и призвал не трогать обломки.

https://ria.ru/20241113/bespilotnik-1983454410.html

калужская область

козельский район

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Варвара Скокшина

калужская область, козельский район, происшествия