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В Калужской области нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 13.11.2024
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11:16 13.11.2024 (обновлено: 11:30 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/oblomki-1983457128.html
В Калужской области нашли обломки беспилотника
В Калужской области нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 13.11.2024
В Калужской области нашли обломки беспилотника
Обломки украинского БПЛА обнаружены в Козельском районе Калужской области, на месте работает оперативная группа, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:16
2024-11-13T11:30
калужская область
козельский район
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Обломки украинского БПЛА обнаружены в Козельском районе Калужской области, на месте работает оперативная группа, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале."В Козельском районе обнаружены обломки БПЛА. На месте работает оперативная группа", - написал Шапша.Он отметил, что после работы ПВО иногда местные жители находят обломки вражеских БПЛА раньше оперативных служб, и призвал не трогать обломки.
https://ria.ru/20241113/bespilotnik-1983454410.html
калужская область
козельский район
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калужская область, козельский район, происшествия
Калужская область, Козельский район, Происшествия
В Калужской области нашли обломки беспилотника

В Козельском районе Калужской области нашли обломки беспилотника

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Обломки украинского БПЛА обнаружены в Козельском районе Калужской области, на месте работает оперативная группа, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
"В Козельском районе обнаружены обломки БПЛА. На месте работает оперативная группа", - написал Шапша.
Он отметил, что после работы ПВО иногда местные жители находят обломки вражеских БПЛА раньше оперативных служб, и призвал не трогать обломки.
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Калужская областьКозельский районПроисшествия
 
 
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