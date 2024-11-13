Рейтинг@Mail.ru
Делегация из ОАЭ познакомилась с Образовательным центром в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:58 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/oae-1983499465.html
Делегация из ОАЭ познакомилась с Образовательным центром в Подмосковье
Делегация из ОАЭ познакомилась с Образовательным центром в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2024
Делегация из ОАЭ познакомилась с Образовательным центром в Подмосковье
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель председателя Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества Ее Высочество шейха Марьям... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:58
2024-11-13T12:58
новости подмосковья
оаэ
россия
московская область (подмосковье)
сергей кравцов
мухаммед бен заид аль нахайян
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983498108_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9f139792f023213f60a9ed60aaa71366.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель председателя Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества Ее Высочество шейха Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетили Образовательный центр имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак, открытый на базе гимназии имени Е.М. Примакова в области, сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян открыли Образовательный центр 21 октября этого года. Здесь разрабатывают и преподают программы по изучению арабского языка для школьников и педагогов, а в дальнейшем запланировано проведение стажировок и международных мероприятий. "Российская Федерация активно взаимодействует с Объединенными Арабскими Эмиратами в разных сферах, включая сферу образования. У вашей страны есть серьезный опыт, который нам было бы интересно перенимать. Мы считаем важным не только налаживать экономическое взаимодействие, но и создавать условия для образовательных обменов, знакомить детей с культурами наших стран", – сказал Кравцов, его слова приводятся на сайте Минпросвещения РФ. Вместе с губернатором Воробьевым Кравцов провел гостям экскурсию по гимназии имени Е.М. Примакова, в том числе они посетили занятие по арабскому языку в образовательном центре. Кравцов рассказал, что в числе задач деятельности центра - обучение школьников из ОАЭ естественно-научным предметам, а также реализация программ олимпиадной подготовки. В свою очередь, губернатор Подмосковья отметил, что регион с арабскими странами связывает давнее сотрудничество, в том числе в сфере образования. "Два года назад мы открыли в Абу-Даби Русскую школу – филиал гимназии Примакова. Это единственная школа в ОАЭ, которая выдает аттестат российского образца. Сейчас там уже учатся более 350 ребят. Этот новый центр, который не так давно открывали президенты наших государств, – еще один шаг в развитии партнерства, чтобы у российских и арабских детей было больше возможностей. Мы сможем делиться лучшими образовательными практиками и методиками", – сказал Воробьев. В мероприятии приняли участие также министр просвещения ОАЭ Сара Аль-Амири, генеральный секретарь Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества Хаджир Аль-Зехли и чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в РФ Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.
https://ria.ru/20241113/podmoskove-1983466282.html
https://ria.ru/20241108/shkoly-1982753441.html
оаэ
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983498108_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_67f0a44adc191e299cadd6bd7b908c5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, россия, московская область (подмосковье), сергей кравцов, мухаммед бен заид аль нахайян, андрей воробьев
Новости Подмосковья, ОАЭ, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Кравцов, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Андрей Воробьев

Делегация из ОАЭ познакомилась с Образовательным центром в Подмосковье

© Фото: пресс-служба Министерства просвещения Российской ФедерацииОбразовательный центр в Подмосковье
Образовательный центр в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото: пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации
Образовательный центр в Подмосковье
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель председателя Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества Ее Высочество шейха Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетили Образовательный центр имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак, открытый на базе гимназии имени Е.М. Примакова в области, сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона.
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян открыли Образовательный центр 21 октября этого года. Здесь разрабатывают и преподают программы по изучению арабского языка для школьников и педагогов, а в дальнейшем запланировано проведение стажировок и международных мероприятий.
Памятник князьям Дмитрию Донскому и Владимиру Храброму на Привокзальной площади в городе Серпухов Московской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В Подмосковье опубликовали проект создания ОЭЗ "Большой Серпухов"
Вчера, 11:46
"Российская Федерация активно взаимодействует с Объединенными Арабскими Эмиратами в разных сферах, включая сферу образования. У вашей страны есть серьезный опыт, который нам было бы интересно перенимать. Мы считаем важным не только налаживать экономическое взаимодействие, но и создавать условия для образовательных обменов, знакомить детей с культурами наших стран", – сказал Кравцов, его слова приводятся на сайте Минпросвещения РФ.
Вместе с губернатором Воробьевым Кравцов провел гостям экскурсию по гимназии имени Е.М. Примакова, в том числе они посетили занятие по арабскому языку в образовательном центре. Кравцов рассказал, что в числе задач деятельности центра - обучение школьников из ОАЭ естественно-научным предметам, а также реализация программ олимпиадной подготовки.
В свою очередь, губернатор Подмосковья отметил, что регион с арабскими странами связывает давнее сотрудничество, в том числе в сфере образования.
"Два года назад мы открыли в Абу-Даби Русскую школу – филиал гимназии Примакова. Это единственная школа в ОАЭ, которая выдает аттестат российского образца. Сейчас там уже учатся более 350 ребят. Этот новый центр, который не так давно открывали президенты наших государств, – еще один шаг в развитии партнерства, чтобы у российских и арабских детей было больше возможностей. Мы сможем делиться лучшими образовательными практиками и методиками", – сказал Воробьев.
В мероприятии приняли участие также министр просвещения ОАЭ Сара Аль-Амири, генеральный секретарь Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества Хаджир Аль-Зехли и чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в РФ Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.
Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
В Подмосковье ввели в эксплуатацию 34 школы с начала года
8 ноября, 19:25
 
Новости ПодмосковьяОАЭРоссияМосковская область (Подмосковье)Сергей КравцовМухаммед бен Заид Аль НахайянАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала