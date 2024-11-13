https://ria.ru/20241113/oae-1983499465.html
Делегация из ОАЭ познакомилась с Образовательным центром в Подмосковье
Делегация из ОАЭ познакомилась с Образовательным центром в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2024
Делегация из ОАЭ познакомилась с Образовательным центром в Подмосковье
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель председателя Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества Ее Высочество шейха Марьям... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:58
2024-11-13T12:58
2024-11-13T12:58
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель председателя Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества Ее Высочество шейха Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетили Образовательный центр имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак, открытый на базе гимназии имени Е.М. Примакова в области, сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян открыли Образовательный центр 21 октября этого года. Здесь разрабатывают и преподают программы по изучению арабского языка для школьников и педагогов, а в дальнейшем запланировано проведение стажировок и международных мероприятий. "Российская Федерация активно взаимодействует с Объединенными Арабскими Эмиратами в разных сферах, включая сферу образования. У вашей страны есть серьезный опыт, который нам было бы интересно перенимать. Мы считаем важным не только налаживать экономическое взаимодействие, но и создавать условия для образовательных обменов, знакомить детей с культурами наших стран", – сказал Кравцов, его слова приводятся на сайте Минпросвещения РФ. Вместе с губернатором Воробьевым Кравцов провел гостям экскурсию по гимназии имени Е.М. Примакова, в том числе они посетили занятие по арабскому языку в образовательном центре. Кравцов рассказал, что в числе задач деятельности центра - обучение школьников из ОАЭ естественно-научным предметам, а также реализация программ олимпиадной подготовки. В свою очередь, губернатор Подмосковья отметил, что регион с арабскими странами связывает давнее сотрудничество, в том числе в сфере образования. "Два года назад мы открыли в Абу-Даби Русскую школу – филиал гимназии Примакова. Это единственная школа в ОАЭ, которая выдает аттестат российского образца. Сейчас там уже учатся более 350 ребят. Этот новый центр, который не так давно открывали президенты наших государств, – еще один шаг в развитии партнерства, чтобы у российских и арабских детей было больше возможностей. Мы сможем делиться лучшими образовательными практиками и методиками", – сказал Воробьев. В мероприятии приняли участие также министр просвещения ОАЭ Сара Аль-Амири, генеральный секретарь Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества Хаджир Аль-Зехли и чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в РФ Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.
https://ria.ru/20241113/podmoskove-1983466282.html
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оаэ, россия, московская область (подмосковье), сергей кравцов, мухаммед бен заид аль нахайян, андрей воробьев
Новости Подмосковья, ОАЭ, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Кравцов, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Андрей Воробьев
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель председателя Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества Ее Высочество шейха Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетили Образовательный центр имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак, открытый на базе гимназии имени Е.М. Примакова в области, сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона.
Президент России Владимир Путин
и президент ОАЭ
Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян открыли Образовательный центр 21 октября этого года. Здесь разрабатывают и преподают программы по изучению арабского языка для школьников и педагогов, а в дальнейшем запланировано проведение стажировок и международных мероприятий.
"Российская Федерация активно взаимодействует с Объединенными Арабскими Эмиратами в разных сферах, включая сферу образования. У вашей страны есть серьезный опыт, который нам было бы интересно перенимать. Мы считаем важным не только налаживать экономическое взаимодействие, но и создавать условия для образовательных обменов, знакомить детей с культурами наших стран", – сказал Кравцов, его слова приводятся на сайте Минпросвещения РФ.
Вместе с губернатором Воробьевым Кравцов провел гостям экскурсию по гимназии имени Е.М. Примакова, в том числе они посетили занятие по арабскому языку в образовательном центре. Кравцов рассказал, что в числе задач деятельности центра - обучение школьников из ОАЭ естественно-научным предметам, а также реализация программ олимпиадной подготовки.
В свою очередь, губернатор Подмосковья отметил, что регион с арабскими странами связывает давнее сотрудничество, в том числе в сфере образования.
"Два года назад мы открыли в Абу-Даби
Русскую школу – филиал гимназии Примакова. Это единственная школа в ОАЭ, которая выдает аттестат российского образца. Сейчас там уже учатся более 350 ребят. Этот новый центр, который не так давно открывали президенты наших государств, – еще один шаг в развитии партнерства, чтобы у российских и арабских детей было больше возможностей. Мы сможем делиться лучшими образовательными практиками и методиками", – сказал Воробьев.
В мероприятии приняли участие также министр просвещения ОАЭ Сара Аль-Амири, генеральный секретарь Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества Хаджир Аль-Зехли и чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в РФ Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.