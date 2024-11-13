https://ria.ru/20241113/oae-1983499465.html

Делегация из ОАЭ познакомилась с Образовательным центром в Подмосковье

Делегация из ОАЭ познакомилась с Образовательным центром в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2024

Делегация из ОАЭ познакомилась с Образовательным центром в Подмосковье

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель председателя Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества Ее Высочество шейха Марьям... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:58

2024-11-13T12:58

2024-11-13T12:58

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель председателя Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества Ее Высочество шейха Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетили Образовательный центр имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак, открытый на базе гимназии имени Е.М. Примакова в области, сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян открыли Образовательный центр 21 октября этого года. Здесь разрабатывают и преподают программы по изучению арабского языка для школьников и педагогов, а в дальнейшем запланировано проведение стажировок и международных мероприятий. "Российская Федерация активно взаимодействует с Объединенными Арабскими Эмиратами в разных сферах, включая сферу образования. У вашей страны есть серьезный опыт, который нам было бы интересно перенимать. Мы считаем важным не только налаживать экономическое взаимодействие, но и создавать условия для образовательных обменов, знакомить детей с культурами наших стран", – сказал Кравцов, его слова приводятся на сайте Минпросвещения РФ. Вместе с губернатором Воробьевым Кравцов провел гостям экскурсию по гимназии имени Е.М. Примакова, в том числе они посетили занятие по арабскому языку в образовательном центре. Кравцов рассказал, что в числе задач деятельности центра - обучение школьников из ОАЭ естественно-научным предметам, а также реализация программ олимпиадной подготовки. В свою очередь, губернатор Подмосковья отметил, что регион с арабскими странами связывает давнее сотрудничество, в том числе в сфере образования. "Два года назад мы открыли в Абу-Даби Русскую школу – филиал гимназии Примакова. Это единственная школа в ОАЭ, которая выдает аттестат российского образца. Сейчас там уже учатся более 350 ребят. Этот новый центр, который не так давно открывали президенты наших государств, – еще один шаг в развитии партнерства, чтобы у российских и арабских детей было больше возможностей. Мы сможем делиться лучшими образовательными практиками и методиками", – сказал Воробьев. В мероприятии приняли участие также министр просвещения ОАЭ Сара Аль-Амири, генеральный секретарь Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества Хаджир Аль-Зехли и чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в РФ Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.

https://ria.ru/20241113/podmoskove-1983466282.html

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оаэ, россия, московская область (подмосковье), сергей кравцов, мухаммед бен заид аль нахайян, андрей воробьев